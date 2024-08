Ile Maurice: Navin Ramgoolam, leader de l'Alliance de l'opposition parlementaire - «C'est le règne des Tontons Macoutes»

interview

Que vous inspire l'arrestation des manifestants de Rann Nou Later, mardi, à Côte-d'Or ?

Je pense que tout le monde a été choqué par les images de cette arrestation arbitraire et violente de personnes qui étaient simplement en train d'exercer leur droit constitutionnel ; je regrette plus particulièrement l'arrestation brutale du spécialiste des droits humains qu'est Rajen Narsinghen. Il faut savoir que les droits fondamentaux sont garantis sous le chapitre 2 de la Constitution. Ce que nous avons vu hier ressemble au règne des Tontons Macoute à l'ère de Papa Doc (NdlR, François Duvalier, surnommé Papa Doc, né à Port-au-Prince le 14 avril 1907 et mort dans la même ville le 21 avril 1971, était le 41e président de la République de Haïtien 1957, avant d'occuper le titre président à vie de 1964 à sa mort en 1971. Sa présidence fut marquée par la corruption et l'utilisation de milices privées, lesTontons Macoutes. Nationaliste et autoritaire, il a multiplié les actes d'arrestation et de condamnation à mort.)

N'est-ce pas un peu fort ?

Tous ceux qui opposent Pravind Jugnauth et son régime vont connaître le même sort. Pourtant, il n'y a rien de plus précieux que la liberté et les droits fondamentaux et humains qu'on bafoue aujourd'hui. C'est la preuve, s'il en fallait, que nous ne vivons plus dans une démocratie, mais dans une autocratie. Il y a une urgence à rassembler tout le monde pour affronter ce régime dictatorial.

Peut-on rassembler tout le monde ?

Non, bien évidemment qu'on ne peut pas rassembler tout le monde au sein d'une alliance politique. Je parle ici d'un front élargi avec la société civile et tous ceux qui doivent faire barrage au régime autoritaire. Il y a une urgence pour rassembler. Il ne faut surtout pas diviser les votes. Il faut un vote utile.

Comment se passent les négociations au sein de votre alliance électorale ? Allez-vous pouvoir accueillir les membres de Rezistans ek Alternativ (ReA) ?

Nous progressons dans la bonne direction, je dois dire. Nous avons encore quelques ajustements à faire. Nous allons nous rencontrer ce vendredi pour tenter de finaliser notre accord.

Pourquoi les Nouveaux Démocrates (ND) ne sont pas concernés par ces négociations avec ReA ?

Ils (les ND) ont déjà leur arrangement avec nous. Pour faire de la place à ReA, cela concerne surtout le Parti travailliste (PTr) et le Mouvement militant mauricien (MMM). Après la rencontre de vendredi, le PTr et le MMM auront une rencontre élargie ce samedi. Nous sommes pratiquement prêts avec notre liste de candidats.

Comment s'annonce la campagne électorale ?

Vous avez eu un aperçu de la violence à laquelle on peut s'attendre avec ce qui s'est passé à Côte-d'Or...