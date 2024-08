Ile Maurice: Ashvind Angnoo décède après deux mois

Ce père de famille habitant de Roches-Noires et âgé de 46 ans a perdu mardi son combat contre la mort. Ashvind Angnoo, plus connu comme Roshan, était hospitalisé depuis plus de deux mois après un accident à Plaine-des-Roches, le 16 juin, quand il aurait dérapé à bord de la moto qu'il pilotait. Il est décédé mardi matin. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué son décès à une septicémie.

Il revenait d'un mariage lorsque le drame a eu lieu. Son frère Satish raconte qu'il s'était rendu à un mariage à Petite-Retraite pour aider à servir le repas. Alors qu'il rentrait chez lui, il a été victime d'un accident. Lorsque la police est arrivée sur place, la victime avait déjà été placée dans un véhicule du SAMU et était en route pour l'hôpital de Flacq. Comme il n'était pas en mesure de souffler dans l'éthylotest, un échantillon de sang a été prélevé. Le blessé a ensuite été transporté à l'hôpital du Nord pour un scan et a subi par la suite une intervention chirurgicale à Candos.

Les proches de Roshan se posent des questions. «Aurait-il eu plus de chances de survivre s'il avait subi l'opération plus tôt ? On l'ignore, mais les médecins nous ont aussi dit que l'opération comprenait certains risques», confie son frère Satish. Roshan exerçait comme general worker au ministère de l'Agro-Industrie. «Il était sérieux et bosseur. Il était aussi actif dans le social. Kot li finn ale li finn gard so loner. Zame nou pa finn gagn repros ar li», ajoute-t-il. Les funérailles de Roshan Angnoo ont eu lieu hier.