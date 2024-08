Ile Maurice: «Je laisse le peuple juger le comportement du gouvernement»

interview

Segaree Narsinghen est choquée et attristée. Cette avocate était présente à la clinique Wellkin, mardi soir, où son père a été admis après son interpellation musclée à Côte-d'Or. Ce dernier s'y était rendu en tant que représentant légal du Mouvman Rann Nou Later, qui manifestait pacifiquement.

Que s'est-il passé lors de l'interpellation de votre père ?

Mon papa a été blessé. Les policiers l'ont tiré de force et l'ont blessé au genou. Sa tension artérielle est montée en flèche. Il ne pouvait même pas me parler. Il y avait aussi des traces de sang sur sa chemise. Il a été admis en clinique.

Un policier est en faction dans sa chambre. Vous ont-ils indiqué que votre père était en état d'arrestation ?

Nous avons effectivement vu qu'un policier était présent dans sa chambre de clinique mais personne n'a pu dire s'il était en état d'arrestation.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et ils sont nombreux à être indignés face à la violence manifestée lors de cette interpellation. Comment avez-vous appris l'arrestation de votre père ?

Je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes me les ont envoyées. Dès que je l'ai appris, je suis sortie et je me suis rendue au poste de police de Quartier-Militaire. Là, personne ne pouvait me donner d'informations précises. Ils nous ont demandé d'aller au poste de police de St-Pierre. Mon père était malade et ils l'ont transféré d'un poste de police à un autre. Et ce n'est qu'après deux heures d'attente qu'ils l'ont autorisé à se rendre en clinique.

Quelle a été votre réaction face à ces images ?

Mo pena narye pou dir lor sa. Mo les lepep ziz konportman gouvernman...