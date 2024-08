Algérie: Bourse d'Alger - La Cosob met en garde contre les offres d'achat d'actions hors du cadre réglementaire

Alger — La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a mis en garde, dans un communiqué publié mercredi, contre les offres proposant l'achat d'actions de sociétés cotées à la Bourse d'Alger en dehors du cadre réglementaire. La Cosob a ainsi rappelé que l'achat d'actions hors cadre réglementaire est "un acte illégal qui donnera lieu à des poursuites judiciaires à l'encontre de ses contrevenants".

Ce rappel, souligne la même source, intervient après la constatation récente par la Cosob, de la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux incitant à l'achat et/ou la vente d'actions des sociétés cotées en Bourse en dehors du cadre réglementaire régissant les transactions boursières en Algérie.

"La Cosob rappelle les investisseurs en valeurs mobilières que la procédure d'achat et de vente d'actions des sociétés cotées en bourse ne peut se faire que seulement et uniquement par des intermédiaires en opérations de bourse agréés par la Cosob, dont la liste est publiée sur le site web de la commission, et ce, conformément aux textes réglementaires en vigueur", poursuit le communiqué.

En outre, la Cosob a invité le public investisseur à "faire preuve de prudence et de vigilance face à de telles publications mensongères", et de s'abstenir d'effectuer de pareilles transactions, appelant le public souhaitant en savoir plus sur la procédure d'achat et de vente des actions cotées en Bourse, le déroulement de la négociation et fixation de leur prix "à se rapprocher de nos services, de ceux de la Société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières (SGBV) ou de tout intermédiaire boursier agréé".