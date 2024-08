Madagascar: Président CENI - Pour une hausse du taux de participation aux communales

Un cadre d'échanges et d'informations portant sur les élections municipales et communales s'est tenu, hier matin, au siège de la Ceni, à Alarobia.

Des membres du gouvernement, de l'opposition, de la société civile, des parlementaires et des candidats déclarés ont été présents lors de cette rencontre. Il s'agit du côté du pouvoir des ministres de la Culture et de la Communication et de l'Education nationale. Quant à l'opposition, l'on a noté, entre autres, la présence de Marc Ravalomanana, Rivo Rakotovao, Riana Randriamasinoro et de Me Hanitra Razafimanantsoa.

Dans son discours d'ouverture, le président de la Ceni, Arsène Dama Andrianarisedo a parlé des grandes lignes qui seront développées, notamment du calendrier électoral, des pièces à fournir pour se porter candidat et des résultats du scrutin. Il n'a également pas manqué de parler de la formation des membres de l'OVEC dans les 120 districts. Il s'est aussi fixé comme objectif la hausse du taux de participation. Lors du débat, la neutralité de l'administration a été surtout évoquée. Chaque camp essaie de défendre sa thèse.

Modalités

Des directeurs de cette commission électorale ont donné de plus amples explications sur le déroulement de ces élections communales. Ils ont ainsi parlé du calendrier électoral, du dépôt de candidature et du certificat d'enregistrement de candidature. Concernant les modalités d'organisation des élections municipales et communales, est élu maire le candidat se trouvant à la tête de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. Le candidat se trouvant en tête de liste qui n'a pas été élu maire est exclu de la répartition des sièges au sein du conseil municipal ou communal. Les sièges au sein du conseil municipal communal sont attribués aux candidats suivant l'ordre de présentation de chaque liste selon la règle du quotient électoral et celle du plus fort du reste.