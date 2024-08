Sénégal: Sédhiou - Des acteurs planchent sur la mise en place de cadres régionaux de sécurité collective

Sédhiou — Un atelier de deux jours, portant sur les cadres régionaux et inter-régionaux de sécurité collective, a pris fin mercredi à Sédhiou (sud), avec la participation d'acteurs locaux, d'agents des forces de défense et de sécurité et de représentants des organisations communautaires.

Les participants étaient appelés à réfléchir sur la mise en place des cadres régionaux et inter-régionaux sur la sécurité collaborative dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.

Durant ces deux jours, ils ont planché "sur les mécanismes d'animation de ces cadres régionaux locaux, mais se sont aussi projetés sur le futur cadre inter-régional qui va regrouper les acteurs de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda", a expliqué Henry Ndécky, coordinateur de la Dynamique de la Paix en Casamance (DPC).

"Le mode de fonctionnement peut différer d'une commune à une autre", ce qui veut dire que "seule la communauté est l'actrice principale dans ce processus de mise en oeuvre de la sécurité collaborative", a-t-il dit.

"Le processus collaboratif donne la responsabilité aux communautés et aux acteurs, qui sont les experts dans cette initiative", a souligné M. Ndecky, notant que dans le cadre de la sécurité collaborative, le plan d'action à mettre en oeuvre émane des populations.

L'adjoint au préfet de Goudomp, Baba Wilane, s'est réjoui du choix porté sur cette commune comme zone pilote du programme de sécurité collaborative depuis un peu plus de deux ans.

"Le processus a été long et complexe, débutant par une analyse approfondie des divers problèmes sécuritaires auxquels le département fait face", a expliqué Baba Wilane.

Selon lui, une "analyse minutieuse a permis d'identifier les principales menaces et vulnérabilités, ouvrant la voie à l'élaboration de stratégies ciblées et efficaces".

M. Wilane a également mis en avant "l'importance de la collaboration" entre les parties concernées, dont compris les forces de sécurité, les autorités locales et les communautés, pour "une mise en oeuvre harmonieuse et durable des solutions proposées", sur la base d'une "approche intégrée et participative".

La sécurité du département de Goudomp "repose sur l'engagement et la coopération de tous", a souligné Baba Wilane.

Moussa Dramé, rapporteur de de l'atelier inter-régional sur la sécurité collaborative dans la zone sud du pays, tenu à Kolda le 30 mai dernier, a pointé "plusieurs défis spécifiques auxquels la zone est confrontée" en matière de sécurité.

Il a notamment cité "les incidents fréquents de vol de bétail, qui perturbent gravement les moyens de subsistance des éleveurs locaux et créent un climat d'insécurité".

M. Dramé a également évoqué les conflits récurrents liés à l'utilisation des ressources naturelles, telles que les terres agricoles, conflits qui contribuent à exacerber, dit-il, les tensions communautaires .

Moussa Dramé, par ailleurs journaliste d'investigation et directeur d'une radio communautaire à Sédhiou, a de même cité "les tensions transfrontalières persistantes, qui compliquent davantage la situation sécuritaire et nécessitent une coopération renforcée avec les pays voisins".

Moussa Dramé a insisté, en conclusion, sur la nécessité d'une "approche intégrée et participative pour surmonter ces défis et assurer la stabilité et le développement durable" des régions concernées.