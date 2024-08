Madagascar: Gestion forestière - Clap de fin de la première conférence internationale sur les « bois tropicaux »

La première édition de la Conférence Internationale sur les Bois Tropicaux, « International Conference on Tropical Wood - Advancing the Sustainable Use of Tropical Forests » (ICTW), organisée les 26 et 27 août 2024 à l'Université d'Antananarivo s'est achevée avec succès. Cet événement a rassemblé des experts, chercheurs, décideurs politiques, et représentants d'organisations internationales, constitué de 80 participants dont 58 locaux et 22 étrangers internationaux de par le monde (Brésil, Côte d'Ivoire, République Démocratique du Congo, Tanzanie, Kenya, France, Royaume-Uni, Guyane française, Chine).

Thèmes

Cinq thèmes clés ont été abordés durant ces deux jours: l'identification et la traçabilité des bois tropicaux, les innovations dans l'utilisation du bois dans la construction, le bois énergie, la gestion forestière durable, et les produits forestiers non ligneux tropicaux. Les discussions ont permis de mettre en lumière les avancées récentes et les innovations scientifiques dans chaque domaine, tout en soulignant l'importance de la collaboration internationale pour promouvoir une gestion responsable des ressources forestières.

Un atelier parallèle « side event » a été organisé le 27 août en vue de discuter des perspectives de valorisation durable des bois à Madagascar. Il a vu la participation des acteurs de la filière bois, les organismes gouvernementaux, les exploitants forestiers, les entreprises de transformation du bois, les populations locales, les organisations de jeunes et les institutions d'enseignement et de recherche.

%

Terrain

Un « field trip » a été organisé à Saha Maintsoanala Mandraka hier, un site exemplaire en matière de gestion forestière intégrée. Ce voyage offre aux participants l'opportunité d'observer sur le terrain les pratiques innovantes de conservation et d'écotourisme, en collaboration étroite avec la population locale, ainsi que les efforts déployés pour préserver la biodiversité tout en soutenant les moyens de subsistance des communautés locales. Les conclusions de la conférence soulignent la nécessité d'une approche intégrée qui combine science, technologie, et savoir-faire local pour garantir un avenir durable aux forêts tropicales.