Afrique: Barea - Départ de la délégation pour Tunisie

Les Barea de Madagascar ont entamé leur voyage vers la Tunisie ce mercredi pour préparer les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025). Les rencontres auront lieu au stade Hammadi Agrebi Radès, les 5 et 9 septembre prochains, contre la Tunisie et les Comores respectivement. En raison du manque de stades homologués par la CAF à Madagascar, les deux matchs se joueront sur le même terrain en Tunisie. Ce choix vise à éviter un déplacement supplémentaire après le premier match contre les Aigles de Carthage, permettant ainsi de recevoir les Coelacanthes des Comores dans le même stade pour la deuxième journée.

La première vague de la délégation malgache comprend Ibrahim Amada, Tendry Randrianarijaona et Andy Rakotondrajoa, accompagnés du sélectionneur Rôrô Rakotondrabe et du staff technique. Ces joueurs ont pris l'avion mercredi après-midi, tandis que les autres locaux, notamment Nina Rakotohasimbola, Tony Élysée Randriamanampisoa et Rado Rabemanantsoa, rejoindront leurs coéquipiers ce jour. Ces derniers viennent tout juste de rentrer à Madagascar après leur participation au tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF avec l'Elgeco Plus. Le regroupement officiel de l'équipe ne commencera que le 2 septembre, et la liste définitive des joueurs sélectionnés ne sera révélée qu'à leur arrivée en Tunisie.