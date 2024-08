Madagascar: Andriamisa-Ramihone Amédée - La kakistocratie au pays

La question est un truisme tout comme l'est la réponse, remarque l'enseignant-chercheur Andriamisa-Ramihone Amédée, prof de science politique à l'UCM, qui se (et nous) pose la question à travers son analyse infra.

C'est une tautologie que les différents rapports des PTF décrient à haute voix, mais ils ne sont pas écoutés ! À la pénultième ou l'antépénultième place des pays les plus pauvres du monde, Madagascar serait en « mode survie », c'est sa particularité actuelle. Cette « idiosyncrasie pauperitique » du pays, généralisée et dans tous les secteurs, n'est pas naturelle mais découle bien d'actions entreprises et de décisions prises !

Et si on posait l'hexamètre de Quintilien comme questions relatives à leurs origines, les réponses en seraient subjectives et polymorphes. Certes, le système infaillible n'existe pas, mais tout de même, il aurait fallu en soigner les inputs.

Pouvoir des Pires

Et c'est là que la réponse (parmi tant d'autres) à la question initiale trouve sa place : la kakistocratie est bel et bien prégnante au pays ! Le mot « kakistocratie » est construit sur deux mots grecs : « kakistos » qui signifie « les pires » et « kratos » qui signifie « le pouvoir ». La kakistocratie est donc le pouvoir des pires...(Isabelle Barth, La Kakistocratie ou le Pouvoir des Pires. Voyage au coeur de l'incompétence (2024), pages 12 à 39). La kakistocratie est donc la gouvernance par les médiocres, la direction par les incompétents (ibid) :

1. Quand la chercheuse a posé la question « Cite-moi des kakistocrates », les noms apparus dans l'ordre (ChatGPT aime bien les listes) sont : 1. Donald Trump ; 2. Vladimir Poutine ; 3. Kim Jong Un ; 4. Recep Tayyip Erdogan ; 5. Hassan Rouhani ; 6. Rodrigo Duterte ; 7. Xi Jinping ; 8. Shinzo Abe ; 9. Robert Mugabe ; 10. Bashar al-Assad.

2. Nonobstant cet ouvrage, le principe de Peter dénommé « l'incompétence hiérarchique maximale » vient enfoncer le clou, selon lequel « nous progressons tous dans nos fonctions tout au long de notre carrière jusqu'à ce que nous rencontrions notre seuil d'incompétence ». Qu'en est-il des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) ? Ont-ils atteint leur plafond ? L'incompétence est-elle devenue l'apophtegme actuel ?

3. Enfin, le syndrome de Dunning-Kruger décrit également des personnes ayant un aplomb redoutable, une immense confiance en elles, alors qu'objectivement rien ne le justifie (car coquille vide, « coco » dit-on trivialement). Ces personnalités agacent ou inquiètent parfois, mais fascinent souvent. Elles portent des jugements péremptoires, ont une grande capacité de persuasion, décident facilement, ne s'encombrent pas de problèmes

Système organisé

Les comportements kakistocrates de quelques individus à Madagascar sont certes problématiques, mais le vrai problème est quand la kakistocratie devient un système organisé, obérant ainsi le développement. Et c'est là que Thomas Paine (1737-1809) s'impose de force à notre souvenir avec sa célèbre citation d'alors « Le devoir d'un vrai patriote est de protéger son pays de son gouvernement [à cause de son incompétence] ». À qui reviendrait ce devoir, ou plutôt avons-nous ce devoir ? Oui, non, peut-être, pas du tout, je-ne-sais-pas, évidemment, cela ne me regarde-pas! Autant de réponses possibles ! Chacun y répondra librement comme bon lui semble !