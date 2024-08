Togo: Un instrument au service de la planification et de l'investissement

Douze ans après son dernier exercice, le Togo se prépare à lancer son cinquième recensement agricole, un événement de grande envergure annoncé lors du conseil des ministres du mercredi 23 août 2024.

Ce recensement, placé sous le signe de l'importance stratégique, est un reflet de la priorité accordée à l'agriculture par le chef de l'État dans le cadre du développement socioéconomique du pays.

Le 5ème recensement agricole du Togo poursuit plusieurs objectifs fondamentaux. En premier lieu, il vise à collecter des données actualisées sur l'ensemble des exploitations agricoles du pays. Ces données permettront d'avoir une vision claire et précise de la structure du secteur agricole togolais, en prenant en compte la taille des exploitations, la répartition des cultures, l'élevage, et l'utilisation des terres. Ce portrait détaillé de l'agriculture nationale est essentiel pour comprendre les dynamiques à l'oeuvre et identifier les points forts ainsi que les défis du secteur.

Ensuite, ce recensement constitue une base solide pour orienter les politiques agricoles à tous les niveaux, national et local. Les informations recueillies permettront d'identifier les besoins spécifiques des différentes régions du pays, facilitant ainsi l'élaboration de stratégies adaptées aux réalités locales.

La précision des données issues de ce recensement est cruciale pour améliorer la planification des interventions de l'État. Ces informations permettront une allocation plus efficace des ressources et une mise en oeuvre optimisée des programmes de développement. Le recensement servira également à mieux orienter les subventions agricoles, à concevoir des programmes de soutien plus ciblés, et à garantir une répartition équitable des ressources.

De plus, il jouera un rôle clé dans le suivi de la sécurité alimentaire en identifiant les zones à risque et en proposant des solutions appropriées pour y remédier.

Ce recensement offre aux acteurs du secteur, tels que les agriculteurs, les coopératives, et les investisseurs, une opportunité précieuse de faire entendre leurs besoins et de contribuer à l'élaboration de politiques plus inclusives et efficaces.

Il favorisera une meilleure compréhension des potentialités agricoles spécifiques à chaque région du Togo, facilitant ainsi les décisions d'investissement et le rebasage du PIB.

Le processus de recensement s'étendra sur une période de 24 mois et se déroulera en plusieurs phases : une phase de préparation, une phase de collecte des données sur le terrain, suivie du traitement des informations, et enfin, la publication des résultats. Cette approche méthodique garantira la fiabilité et la pertinence des données collectées, essentielles pour des décisions éclairées.

Au-delà de ses implications immédiates, ce recensement s'inscrit dans une vision à long terme du président Faure Gnassingbé, pour un secteur agricole plus résilient, productif, et inclusif.

En permettant une meilleure compréhension des réalités agricoles du pays, ce recensement représente un levier fondamental pour l'avenir de l'agriculture togolaise, offrant des perspectives de croissance et de développement durable pour les années à venir.