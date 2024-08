Congo-Brazzaville: 2e édition de la Fiac - Les artisans se donnent rendez-vous dans deux ans

La deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo (Fiac) a officiellement fermé ses portes le 28 août, à Brazzaville. Les artisans, venus de vingt-neuf pays, continueront à faire de ce secteur un levier de création d'emploi et de richesse en attendant de se retrouver à la troisième édition dans deux ans.

Du 13 au 28 août, la Fiac s'est tenue sur le thème « La transformation locale des ressources naturelles par les artisans africains : défis et perspectives ». Faisant le bilan chiffré de ce deuxième rendez-vous artisanal continental, la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a indiqué : « La Fiac c'est 75 818 visiteurs ; un chiffre d'affaires de 205 millions FCFA ; 202 stands ; 29 pays représentés.

Un taux de satisfaction de plus de 55,8%, selon les sondages recueillis auprès des artisans et visiteurs », en présence de ses collègues chargés de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, et de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Les lauréats récompensés

Les artisans, pays et départements du Congo qui se sont distingués ont reçu des prix à l'issue de cette deuxième édition de la Fiac. Le prix de meilleur département a été décerné aux Plateaux. Celui du pays d'honneur au Cameroun tandis que le Mali a décroché le prix du meilleur stand. Gloire Baloungama a été sacré meilleur jeune artisan avec un accompagnement de la banque Crédit du Congo pendant une année. Le prix du meilleur artisan est revenu à Kadidiatou Touré du Burkina Faso. Joséphine Madiela a reçu le prix de meilleure oeuvre artisanale.

%

La Fiac, rendez-vous d'affaires en terre congolaise des artisans africains, a permis de mettre en lumière le savoir-faire de ces derniers avec des oeuvres à même de contribuer au développement du continent dans différents domaines de l'artisanat.

Des journées portes ouvertes, des expositions, des ventes de produits, des ateliers thématiques, des rencontres B to B ont ponctué cette édition sanctionnée, entre autres, par la vente aux enchères en présence des membres du gouvernement, des diplomates et bien d'autres partenaires. «Vous avez accepté de préfinancer vos prestations pour servir le rayonnement de l'artisanat africain. Je vous invite à maintenir le cap de l'amélioration continue que nous avons amorcé ensemble », a conclu la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, s'adressant aux artisans.