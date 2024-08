Congo-Brazzaville: Musique - Petit-Pays en concert à Pointe-Noire

Le célèbre artiste-musicien d'origine camerounaise, Petit-Pays, sera en concert le 13 septembre au mess mixte de garnison dans la ville océane. L'occasion de (re)découvrir en live quelques-uns de ses innombrables tubes ainsi que ses morceaux les plus populaires.

Petit-Pays ou encore l'avocat défenseur des femmes associe ses textes assez personnels à sa voix puissante et rauque, dans une musique Makossa et Zouk love, « parfois acoustique, parfois électronique ».

L'icône de la musique camerounaise sera à Pointe-Noire dans quelques jours pour un spectacle qui s'annonce déjà comme un succès. Pour mettre plus d'animation à ce spectacle, Petit-Pays sera accompagné par son groupe Les sans visas.

Auteur de plus d'une trentaine d'albums, cet artiste n'est plus à présenter. Il est aussi l'un des artistes les plus récompensés de l'histoire de la musique camerounaise.

Le 20 mai 2005, par exemple, il est décoré chevalier de l'Ordre du mérite, dix ans plus tard, il est décoré, à nouveau, mais cette fois-ci en tant qu'officier de l'Ordre national du mérite camerounais. Et cette année, plus précisément le 20 mai dernier, il a été honoré de la médaille de Grand cordon du mérite lors des célébrations de la fête nationale du Cameroun.

Avec ce concert exceptionnel, c'est toute la ville qui sera en fête. Petit-Pays embarquera le public de Pointe-Noire dans une odyssée cosmique Makossa inédite. Habitué à faire bouger le public, pendant ce concert, il le plongera dans un monde astral et poétique magnifiquement façonné par ses mélodies.

Il faut dire que suite à un problème lié à sa santé médicale, cet événement prévu pour le mois de juillet aura finalement lieu en septembre. Dans une vidéo postée dans les réseaux sociaux, l'artiste a présenté ses excuses à ses nombreux fans du Congo pour ce désagrément, tout en leur demandant de faire confiance à son équipe, avant de leur donner un avant-goût avec la chanson « Fais-moi câlin ».

Pour la petite histoire, Adolphe Claude Moundi, alias Petit-Pays, né le 5 juin 1967 à Douala, capitale économique du Cameroun, est un chanteur, auteur-compositeur.

Surnommé le Turbo d'Afrique, l'avocat défenseur des femmes, Rabba Rabbi, Effatta ou encore King of Makossa Love, Petit-Pays chante en Douala, en français, et en pidgin sur le Makossa et le zouk (baptisé Makossa Love).

Son nom d'artiste provient de son surnom d'enfance, à savoir « Petit » et Pays qui est la traduction littérale de son nom de famille Moundi.