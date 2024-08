Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse généralisée des trois indices phares de la Bourse ce mercredi 28 août 2024.

Après une journée contrastée la veille, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM), ont connu une hausse généralisée à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 28 août 2024.

L'indice composite a ainsi enregistré une hausse de 0,55% à 251,89 points contre 250,52 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré la même hausse à 126,41 points contre 125,72 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a augmenté de 0,49% à 113,14 points contre 112,59 points la veille.

La capitalisation du marché des actions a augmenté de 36,885 milliards à 9 283,234 milliards FCFA contre 9 320,119 milliards FCFA le mardi 27 août 2024.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 1,116 milliard, passant de 10 368,132 milliards FCFA la veille à 10 369,248 milliards FCFA le lundi 26 août 2024.

La valeur des transactions est de nouveau au-dessus du milliards FCFA, s'établissant à 1,021 milliard FCFA contre 499,944 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 2 580 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 1 455 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,13% à 3 305 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,90% à 2 570 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 2 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Burkina Faso (moins 46,25% à 3 655 FCFA), BOA Mali (moins 28,47% à 1 445 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 1,56% à 8 200 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 1,49% à 660 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 1,48% à 6 990 FCFA).