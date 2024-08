Kenya: « Nous voulons fournir à la génération Z une formation adéquate pour changer le Kenya en mieux », déclare le président de la Conférence épiscopale

interview

Nairobi — Les jeunes kenyans sont animés de bonnes intentions et souhaitent un changement profond dans le pays », affirme Maurice Muhatia Makumba, archevêque de Kisumu et président de la Conférence des évêques catholiques du Kenya (KCCB), dans un entretien accordé à l'Agence Fides.

Les récentes manifestations qui ont conduit le Président William Ruto à retirer le projet de loi de finances et à remanier le gouvernement ont été animées par ce que l'on appelle la « génération Z ». Comment voyez-vous cette évolution ?

Les jeunes Kényans sont très dynamiques et énergiques et veulent changer le pays pour le meilleur. Ce fait est en soi un défi positif pour nous tous. Quelle éducation pouvons-nous donner à des jeunes qui ont une telle soif de justice ? Les changements que réclament les nouvelles générations sont guidés par des valeurs, la crainte de Dieu et l'attention à l'autre. C'est pourquoi notre Conférence épiscopale se prépare à former les jeunes pour qu'ils soient en mesure d'apporter ces changements et de diriger le pays.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

En tant que Conférence épiscopale, nous prenons très au sérieux les problèmes des nouvelles générations. Au niveau ecclésial tout d'abord, nous nous occupons des jeunes non pas en tant que groupe unique, mais en fonction de leur âge. Les enfants sont pris en charge par l'OEuvre Pontificale de la Sainte-Enfance, tandis que les adolescents et les jeunes ont plusieurs groupes catholiques à former. Nous avons donc une pluralité de groupes dans lesquels les jeunes peuvent se former selon leur âge pour progresser dans la foi.

%

Pensez-vous que la génération Z produira des leaders soucieux du bien commun ?

Oui, car la façon dont ces jeunes abordent les questions sociales est correctement ancrée dans les valeurs de solidarité. Nous aurons de meilleurs dirigeants demain au Kenya et en Afrique, surtout avec une bonne préparation et une bonne formation. Parce que les jeunes ont de bonnes intentions.

Les jeunes Kényans pourront-ils donc donner l'exemple à leurs pairs dans d'autres pays africains ?

Certainement, mais permettez-moi d'insister sur la formation. Les autres pays africains pourront s'inspirer de notre pays, mais ils devront offrir à leurs jeunes une formation adéquate pour conduire un changement positif dans la société.

Enfin, comment l'Église du Kenya vit-elle cette phase ?

L'Église du Kenya est de plus en plus vivante, nous avons de plus en plus de personnes qui transmettent la foi, les mariages religieux sont en hausse, tout comme les vocations sacerdotales et religieuses. Prions maintenant pour que cet esprit de renouveau qui prévaut parmi les jeunes kenyans porte des fruits positifs pour l'Église et le pays.