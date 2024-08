Tunisie: Jiří Barta et Ayla Bartova à la cité de la culture - Dialogue de piano et violoncelle

Pour inaugurer la saison musicale du théâtre de l'Opéra, ce musicien de grand talent sera en concert accompagné de sa fille Ayla au piano.

Jiří Bárta, l'un des plus grands violoncellistes de sa génération, sa technicité imbattable, sa présence charismatique et sa sensibilité de poète l'ont conduit dans la plupart des pays européens, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie, au Japon et en Corée, ainsi qu'en Afrique et au Moyen-Orient. En tant que soliste de concerto ou en récital, il s'est produit dans des salles les plus prestigieuses.

Mais l'histoire de ce duo est née hors des conventions. Tel un jeu, Ayla, jeune pianiste en devenir, et son père Jiri, violoncelliste surdoué, égayaient de leurs improvisations le foyer de cette famille de musiciens. La complicité était naturelle, la symbiose parfaite et le duo est en symbiose.

Puis au fil du temps, père et fille vont partager les scènes les plus prestigieuses et Jiri Barta dira de sa fille Ayla Bartova qu'elle est un talent musical rare, sensible, à l'écoute, inventive et généreuse.

Ce duo d'exception donnera le ton de l'ouverture de la saison musicale du Théâtre de l'Opéra de Tunis. Avec « Bohemian Rhapsody, un Voyage à travers la musique tchèque et d'Europe de l'Est», Jiri Barta au violoncelle et Ayla Bartova au piano offriront au public tunisien, mélomane et amoureux de la musique classique, un programme éclectique et soigneusement réfléchi avec la présentation d'oeuvres de Kodaly, Dvorak, Scriabin, Janacek, Smetana, Arvo Part...