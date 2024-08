Tunisie: La Kasbah / Visite officielle du président du conseil des ministres irakiens - De nouvelles perspectives de coopération tuniso-irakienne

Maddouri et Al-Soudani ont confirmé, hier, lors d'un point de presse organisé à La Kasbah, la volonté commune des deux pays frères de hisser la coopération bilatérale à des niveaux plus élevés, en renforçant les relations historiques existantes, mais également en créant de nouvelles perspectives à même de renforcer le partenariat dans divers domaines dont l'industrie, le commerce, l'agriculture, le tourisme, la culture et le sport.

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a reçu, hier après-midi, au palais de La Kasbah, le président du Conseil des ministres irakiens, Mohamed Chayaa Al-Soudani, qui est accompagné d'une délégation de haut niveau, et de plusieurs ministres.

Lors d'un point de presse conjoint, Maddouri et Al-Soudani se sont félicités des bonnes relations bilatérales qui unissent les deux pays frères et la volonté des deux parties de les renforcer pour le bien des deux pays.

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a insisté sur l'importance de cette visite officielle au cours de laquelle seront débattues les recommandations de la commission mixte tenue à Bagdad en mai dernier. Maddouri a souligné, à cet égard, l'intérêt porté à cette visite par le Président de la République, Kaïs Saïed, qui a lui-même reçu, dans la matinée, le président du Conseil des ministres irakiens et la délégation qui l'accompagne.

«Nous avons discuté des divers domaines de coopération bilatérale et de leurs perspectives prometteuses entre les deux pays frères, la Tunisie et l'Irak, a précisé Maddouri. De même, nous avons échangé sur diverses questions d'intérêt commun et sur des questions régionales et internationales. Nous avons passé en revue les résultats de la commission mixte tenue au mois de mai dernier à Bagdad, qui ont touché plusieurs secteurs de coopération bilatérale sur les plans économique et social». Maddouri a ajouté que le Président de la République a proposé d'élargir la coopération à d'autres domaines dont les activités culturelles, le sport et le commerce.

Le Chef du gouvernement a indiqué qu'un travail d'évaluation a été effectué au sein de cette commission mixte tuniso-irakienne, afin d'en définir les outils et mécanismes. Il a, en outre, mis en avant l'importance de la coopération entre la Tunisie et l'Irak qui est sur la voie de la relance économique, tout en remerciant le président du Conseil des ministres irakiens et la délégation qui l'accompagne pour les efforts fournis pour soutenir la coopération bilatérale.

Réaliser les ambitions communes

Maddouri a insisté sur le soutien réaffirmé du Président de la République, Kaïs Saïed, aux travaux à entreprendre, dans le cadre de cette coopération bilatérale. Il a de même signalé que la volonté de la Tunisie est d'être un partenaire actif de l'Irak, avec un esprit de partenariat dans les divers domaines, que ce soit au plan bilatéral ou multilatéral. Maddouri a indiqué que le climat des affaires dans les deux pays frères est prêt à réaliser ces ambitions communes.

Potentiel important

Pour sa part, le président du Conseil des ministres irakiens n'a pas manqué de remercier le Président de la République pour le chaleureux accueil qui lui a été réservé, et a souligné l'importance de cette visite officielle dans la perspective de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères. Al-Soudani, a passé en revue les efforts déployés dans le cadre de la commission mixte tuniso-irakienne.

Et d'ajouter : «Aux résultats de cette commission mixte, on ajoute ceux de cette visite importante dont les discussions ont porté sur plusieurs dossiers dont le pétrole, l'industrie, le commerce, les relations financières, outre les activités culturelles et sportives, ainsi que les études universitaires».

Al-Soudani a réaffirmé, à l'image de son homologue tunisien, l'importance accordée aux différentes commissions mixtes et aux missions diplomatiques afin qu'elles génèrent les meilleurs mécanismes de renforcement des relations bilatérales.

Il a, de même, confirmé le potentiel important existant dans les divers domaines de coopération, et l'intérêt porté par les hommes d'affaires irakiens à investir en Tunisie. Il a, à cette occasion, salué l'annulation du visa pour les ressortissants irakiens, ce qui aura pour effet de renforcer davantage les échanges dans divers domaines, ainsi que celui du tourisme.

Sur la cause palestinienne, Al-Soudani a affirmé que l'Irak et la Tunisie partagent la même position face au génocide perpétré par le gouvernement sioniste contre le peuple palestinien frère, et face à l'inaction de la communauté internationale.

Il a signalé que les deux pays sont en pourparlers avec d'autres pays frères et amis en vue de mettre en place une action commune contre les politiques du gouvernement sioniste.