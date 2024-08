Madagascar: Festival Alefa Parkour - Une étape de sélection des mondialistes

Des événements dans un événement. Très dynamique, l'association Traceur Gasy, affiliée à la Fédération malgache de gymnastique, avance à grands pas dans l'organisation des événements locaux et la participation internationale. Créée en 2018, Traceur Gasy organisera du 29 août au 8 septembre le Festival Alefa Parkour qui en est à sa troisième édition. Les activités seront variées durant les douze jours. Sous l'égide du Comité olympique malgache, le championnat national est programmé le 31 août et le 1er septembre au Parvis de l'Hôtel de ville à Analakely.

« Ce sera l'occasion de sélectionner nos représentants pour les championnats du monde au Japon, qui se dérouleront du 12 au 15 novembre. Ce sommet mondial se tient tous les deux ans et le prochain sera un des passages obligatoires pour se qualifier aux Jeux olympiques de Los Angeles si la discipline est intégrée parmi les disciplines olympiques », souligne Faliniaina Antonio, président du Traceur Gasy. Madagascar envisage d'y aligner deux traceurs en speed run et en freestyle.

Formation de haut niveau

La Grande Île a déjà participé, pour la toute première fois, à la Coupe du monde de parkour à Montpellier du 8 au 12 mai, en alignant quatre athlètes. « Pour que le championnat se déroule dans les meilleures conditions, la société Afix nous accompagne et nous dote des équipements, des échafaudages et des obstacles aux normes », ajoute le numéro Un de la discipline.

Trois sites abriteront les événements. Traceur Jam Gasy ouvrira le bal le 29 août au gymnase d'Ankorondrano. Ce sera une journée de partage entre traceurs, de découverte et de séance d'initiation, de 10 h à 17 h. La journée olympique coorganisée avec le COM aura lieu le 31 août au Parvis. L'occasion sera honorée par la présence de quelques porte-fanions malgaches aux J.O de Paris 2024. La venue d'un expert de la discipline marquera également cette troisième édition du Festival.

Charles Pernière, co-fondateur du parkour, co-fondateur du groupe Yamakasi et président de la commission parkour au sein de la Fédération internationale de gymnastique, animera une formation des formateurs, du 3 au 8 septembre au jardin d'Andohalo, site d'entraînement du TG. Trente traceurs issus de six villes du pays en bénéficieront. Introduit à Madagascar en 2007, plus de six cents athlètes pratiquent actuellement le parkour, dont cent cinquante recensés dans la capitale.

Dans le cadre de la vulgarisation du parkour, TG a effectué une tournée baptisée Madagascar Parkour Tour l'an passé en collaboration avec l'Alliance française et l'ambassade de France à travers le service de coopération et d'action culturelle. Cette tournée a couvert six villes.