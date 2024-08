Afrique de l'Est: Masters de Pétanque - Étape 3 - Madagascar privé du Final Four

Pas de Final Four. La triplette malgache composée de Faralahy Urbain Joseph Ramantiaray dit « Baloty », Haja Andriamahazo Rafanomezantsoa alias « Havana » et Herilantosoa Razafimahatratra connu sous le pseudo

« Hery Monde » ne disputera pas le Final Four des Masters de pétanque version 2024. L'équipe de la Grande Île a encaissé deux nouvelles défaites hier, après une première défaite d'entrée lors de la première partie du mardi soir, par 4 à 13. Elle n'a pas fait le poids contre la formation de Sébastien Rousseau, Alexandre Mallet, Tyson Milinas et Wilfrid Rakoniewski.

Hier matin, lors de la deuxième partie de la troisième et dernière étape avant la phase finale, la triplette malgache formée par le tireur Baloty, le milieu Havana et le pointeur Hery Monde s'est inclinée sur un score fleuve de 0 à 13 devant celle de Helfrick, Moïse Helfrick, Maison Durk, Lucas Desport et Pierre Maurel. Le cauchemar s'est poursuivi lors de la troisième partie. La bande à Hery Monde s'est pliée devant l'équipe redoutable du tireur Dylan Rocher, du milieu Jean Feltain et du pointeur David Doerr sur le score de 3 à 13.

Les trous se sont enchaînés pour le tireur Baloty et, de plus, les boules placées par Hery ont été à chaque fois écartées par le gaucher Dylan Rocher. L'équipe malgache n'a pas ainsi obtenu la qualification en demi-finales de cette étape et ne disputera pas donc le Final Four programmé les 8 et 9 septembre à Sainte-Marie-de-la-Mer. Madagascar a déjà remporté le trophée des Masters en 2014 avec l'équipe de Toutoune.