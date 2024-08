Sénégal: Processus de transformation du système d'enseignement supérieur et de la recherche - Bassirou Diomaye Faye presse le gouvernement

En conseil des ministres hier, mercredi 28 Août, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a demandé au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'accélérer, sous la supervision du Premier Ministre, d'accélérer le processus inclusif de transformation de notre système d'enseignement supérieur et de recherche.

Il a aussi demandé à la tutelle d'engager sans délai l'élaboration consensuelle et consolidée d'une stratégie nationale de développement de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en intégrant fondamentalement la montée en puissance du Numérique et de l'Intelligence artificielle.

Le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé hier, mercredi 28 août 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République.

Evoquant la question du renforcement de la place de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans la dynamique du PROJET, le Président de la République a demandé au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'accélérer, sous la supervision du Premier Ministre et en liaison avec tous les acteurs, d'accélérer le processus inclusif de transformation de notre système d'enseignement supérieur et de recherche.

Il a signalé la nécessité d'une évaluation prospective des réformes et programmes issus des décisions des concertations nationales sur l'avenir de l'Enseignement supérieur d'août 2013. Il s'agit, à partir de cet exercice d'introspection, de repenser en profondeur la politique nationale d'enseignement supérieur, sur la base des résultats et performances du système éducatif national dans sa globalité.

Le Chef de l'Etat a aussi abordé les questions liées aux enjeux, défis et besoins économiques et sociaux majeurs auxquels fait face notre Nation, ainsi que l'urgence de professionnaliser les formations afin d'adapter notre système d'enseignement supérieur au monde de l'emploi. Ainsi, a-t-il demandé au Ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'engager sans délai avec les ministères et acteurs concernés, l'élaboration consensuelle et consolidée d'une stratégie nationale de développement de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en intégrant fondamentalement la montée en puissance du Numérique et de l'Intelligence artificielle.

Il a souligné la nécessité d'actualiser la loi n° 2015- 02 du 06 janvier 2015 relative aux Universités publiques du Sénégal afin d'asseoir une gouvernance universitaire au niveau des standards internationaux. A cet effet, le Président de la République a demandé au Gouvernement de réfléchir sur un modèle économique pour les universités publiques et pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en général.

Dans cet esprit de transformation, il a souligné l'impératif d'une optimisation des dépenses en veillant à la cohérence de la carte universitaire, avec un accent particulier sur les curricula, les infrastructures, les équipements, les enseignants, les étudiants, les personnels administratif, technique et de service. A cet égard, il a indiqué la nécessité de renforcer les missions et les moyens d'action de l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur (ANAQ-Sup), entité qui doit mieux superviser les formations et les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur notamment privés.

Dans le même élan, le Chef de l'Etat a insisté sur l'urgence d'un Plan maitrisé de recrutement d'enseignants dans le supérieur en assurant l'amélioration continue du taux d'encadrement des étudiants ainsi que la gestion juste du cas préoccupant des vacataires en service dans les universités et établissements d'enseignement supérieur publics.

Enfin, il a demandé au Gouvernement de mieux développer et valoriser la recherche et l'innovation dans les Universités. Revenant sur le lancement historique réussi du premier satellite du Sénégal GAINDESAT 1A le 16 août 2024, aux Etats-Unis, le Président de la République a adressé ses vives félicitations au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et à l'ensemble de l'équipe du projet pour le travail exceptionnel accompli et l'engagement collectif exemplaire qui ont permis cette innovation majeure dans la politique spatiale du Sénégal.

Il a demandé au Ministre en charge de la Recherche et de l'Innovation de maintenir le cap des investissements pour consolider les performances réalisées dans le développement du spatial, en mobilisant davantage l'Agence sénégalaise d'Etudes spatiales (ASES) et toute l'expertise nationale autour des impacts de ce projet majeur qui intègre notre doctrine endogène d'un Sénégal souverain.