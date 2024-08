Afrique: Un producteur sénégalais lance un festival de cinéma africain à Denver

Dakar — Le producteur et réalisateur sénégalais Ousmane Ndoye, établi à Denver, aux Etas-Unis, depuis plus de 25 ans, lance, ce jeudi, la première édition du "Colorado Diasporic Film Festival" dont l'objectif est de célébrer la richesse et la diversité du cinéma africain, a-t-on appris de source officielle.

Cet évènement, qui se tient sur quatre jours, du 29 août au 1er septembre, ambitionne de "rendre un vibrant hommage au cinéma africain", précise l'initiateur, cité dans un communiqué transmis à l'APS.

M. Ndoye, fondateur de la société de production "Askkanwii Filmmaking Hub Incubator", souligne que cette première édition marque une étape importante dans la promotion des oeuvres cinématographiques de la diaspora africaine aux États-Unis.

Selon lui, "ce festival s'inscrit dans une démarche de valorisation et de transmission du patrimoine culturel africain. Il offre une opportunité précieuse pour le public de découvrir des récits puissants, des perspectives nouvelles et des oeuvres artistiques qui reflètent la diversité des expériences africaines".

"Colorado Diasporic Film Festival", qui en sera à sa première édition, va être, selon son initiateur, un évènement annuel et continuera de "faire connaître et apprécier la créativité et le talent des cinéastes africains".

Durant quatre jours, les participants pourront assister à des projections de films, des discussions avec des réalisateurs et des ateliers de formation.

"Le documentaire "El Maestro Laba Sosseh", sorti en 2021et réalisé par le cinéaste sénégalais Macky Madiba Sylla, sera projeté en ouverture.", a fait savoir Ousmane Ndoye.

Ce film de plus d'une heure, qui retrace la vie et l'oeuvre du premier disque d'or africain, est un vibrant hommage à l'illustre musicien qu'était Laba Sosseh (1943-2007).

"Il résonne comme un symbole fort de la culture et de l'histoire africaine", estime M. Ndoye présenté comme "fervent défenseur de la culture africaine".