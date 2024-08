Madagascar: Concert en Faveur Des Trisomiques - Quatorze artistes, quatorze thèmes sur une scène

Artistes engagés. Le concert de solidarité pour les personnes atteintes de trisomie se tiendra au Stade Barea Mahamasina le 1er septembre, en soutien à l'association Mada Triso. Sous la direction artistique de Hiary Rapanoelina, quatorze artistes renommés, tels qu'Ayam, Bolo, Micky, Nate Tex, Stéphanie, Nini Poon, Farakely, Luk, Melky, Lilie, Inah et d'autres, se produiront sur scène pour cette noble cause.

Ce concert, qui s'annonce comme un événement marquant, vise à lever des fonds pour Mada Triso, une association qui prend en charge les nouveaux-nés trisomiques et soutient le développement des enfants précoces. "Ce spectacle de trois heures sera unique en son genre, car les artistes ne chanteront pas leurs propres titres, mais interpréteront plus de trente-six chansons porteuses de messages d'amour, d'espoir et de résilience.

Chaque interprétation abordera un thème différent, racontant l'histoire d'une personne ayant surmonté divers défis de la vie, tels que la dépression, les épreuves amoureuses, les moments de déclic, et bien d'autres. C'est plus qu'un simple concert, c'est une véritable comédie musicale," explique Ando Andrianarisaina, présidente fondatrice de Mada Triso.

Avec une affluence attendue de plus de cinq mille spectateurs, ce concert promet de faire vibrer les coeurs et de susciter de profondes émotions. Des influenceurs engagés comme Bob Tobias et Antso Bommartin animeront l'événement, ajoutant une dimension interactive et dynamique à ce concert de solidarité.