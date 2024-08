Madagascar: Conseil des Ministres - Le nouveau protocole d'accord avec Mercy Ships approuvé

La continuité de la mission de l'organisation humanitaire Mercy Ships à Madagascar est sur la bonne voie. Le conseil des ministres a approuvé la communication verbale du renouvellement du protocole d'accord entre le gouvernement malgache et l'association Mercy Ships, au palais d'État à Iavoloha, le 28 août. « La validité du premier protocole d'accord va bientôt prendre fin. Nous allons procéder à son renouvellement », peut-on lire dans le compte rendu de ce conseil des ministres.

Cette communication devrait apaiser les inquiétudes des patients sélectionnés par cette association pour bénéficier d'une intervention chirurgicale gratuite à Toamasina. Certains patients témoignent avoir été contraints de retourner chez eux sans avoir été opérés. Cette association ne peut continuer ses missions sans ce protocole.

L'État a mis du temps à signer le deuxième protocole d'accord général. Le premier, signé par l'État malgache en septembre 2014, expire au début du mois de septembre 2024, après un prolongement en 2018. Il aurait fallu modifier intégralement les conventions pour éviter les attentes et les soupçons qui suscitent des polémiques sur ce sujet. La durée du protocole, l'organisation du stationnement au port, les accords sur les taxes et les droits de douane, ainsi que les ententes en cas de sinistre seront précisés dans ce nouveau protocole.

Le navire-hôpital a débarqué au port de Toamasina au mois de février pour une mission de deux ans.

Sélectionnées

Les premières opérations ont eu lieu trois mois plus tard, au mois de mai. Depuis, plusieurs malades avec un bec-de-lièvre et des tumeurs bénignes ont été opérés. L'association a prévu d'opérer mille personnes pour l'an 2024. Plus de mille autres personnes seront sélectionnées pour sa deuxième année d'interventions, prévue en 2025.

Le président de la République, Andry Rajoelina, a souligné l'importance des soins de proximité et qu'il convient de renforcer et de mettre en place la «caravane médicale». « Nous espérons que Mercy Ships pourra rester à Madagascar aussi longtemps que possible », avait-il déclaré lors de sa visite à bord de ce navire, au mois de juin.