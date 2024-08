Algérie: Recherche des partenariats - La directrice générale du mémorial PSDB visite différentes structures culturelles d'Alger

Bélinda Ayessa, accompagnée de l'ambassadeur du Congo en Algérie, Ignace Ngakala, a visité plusieurs structures culturelles de ce pays en vue d'étudier les possibilités de signer partenariats avec elles.

Tout a débuté par le centre algérien de la cinématographie segmenté en deux parties, où sont gardés précieusement les éléments documentaires et cinématographiques. La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza (PSDB) a visité le service de la documentation regorgeant toute la filmographie, ainsi que l'atelier iconothèque.

Environ six cents scénarii sur des milliers ont déjà été numérisés. Les gestionnaires de ce centre ont émis le voeu d'élargir leur fonds documentaire et cinématographique avec des éléments des cinéastes du Congo. Bélinda Ayessa et l'ambassadeur Ignace Ngakala leur ont fait la promesse de satisfaire ce vœu en faisant parvenir rapidement des œuvres cinématographiques congolaises dans ce centre.

Après, la directrice générale du mémorial PSDB et le diplomate congolais se sont rendus au Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques. Le directeur de ce centre, le Pr Shimane Hachi, leur a présenté les activités générales menées aussi bien en préhistoire, en archéologie qu'en anthropologie sociale, culturelle et historique.

En histoire antique, il leur a présenté les grandes thématiques de recherches et les productions de ce centre. Il leur a montré aussi les travaux qu'ils mènent sous l'égide de l'Unesco, parce qu'ils dirigent aussi un centre de la préservation, de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique créé sous l'égide de l'Unesco.

Le Pr Shimane Hachi a montré à ses hôtes un certain nombre de réalisations, notamment des documentaires sur le patrimoine culturel immatériel d'Algérie, d'Afrique du Nord et même des deux Congo, précisément sur la rumba. Les deux personnalités sont allées également visiter le laboratoire du centre et particulièrement la librairie où se trouvent les productions de ce centre, tout comme le laboratoire d'anthropologie où sont étudiés les squelettes humains. Sur les lieux se trouve une copie du squelette de "Lucie" qui leur a été offert gracieusement par le musée d'Addis-Abeba.

Parlant du partenariat, le Pr Shimane Hachi a dit: « Nous sommes en train d'envisager, de prospecter, de voir des conventions qu'on pourra signer avec les autorités congolaises d'une manière générale et en particulier avec le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza et avec l'Université Marien-Ngouabi ».

Notons que la directrice générale du mémorial PSDB et l'ambassadeur du Congo en Algérie qui l'accompagnait ont terminé leur visite au musée national de Bardo, l'un de vingtaine que dispose la République démocratique et populaire d'Algérie.