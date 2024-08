Congo-Brazzaville: Personnes handicapées - Des leaders des organisations édifiés sur leurs droits et devoirs

Le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap a organisé, le 28 août à Brazzaville, un atelier de formation visant à renforcer les capacités des leaders des organisations de cette couche vulnérable sur les « droits et les obligations des personnes vivant avec handicap (PVH) ».

L'atelier a été ouvert par le secrétaire exécutif permanent, Jean De-Dieu Goma, qui a souligné à cette occasion l'importance de la formation qui permettra d'acquérir des connaissances et des compétences pour articuler et traiter la question qui est la leur dans le domaine de la recherche. Son objectif a été d'aider les leaders des organisations des PVH à améliorer leurs connaissances sur les concepts du droit et des obligations dévolues à tout citoyen quelle que soit sa condition sociale.

Cet atelier est un élément essentiel pour garantir ces organisations afin qu'elles soient utiles dans la consolidation de la voix, de la participation et de l'autonomie de ces personnes dans tous les aspects de la vie et dans le processus de développement, a-t-il dit.

Prsentant à cette occasion une communication sur « Les droits et les obligations des personnes vivant avec handicap », Me Jean-Marie Benoît Bingoubi, avocat au barreau de Brazzaville, a rappelé les instruments normatifs nationaux et internationaux garantissant les droits et devoirs des PVH ainsi que les types de droits.

Au niveau national, il a insisté sur la Constitution du 25 octobre 2015 sur les droits, libertés et devoirs des citoyens. Me Jean- Marie Benoît Bingoubi a assuré cette couche vulnérable de l'égalité de tous les citoyens devant la loi ainsi que du droit à la protection. Selon lui, la question de droit relève d'une conquête permanente car, les droits des personnes vivant avec handicap sont avant tout les droits universels de l'homme. Au niveau international, il s'est appesanti sur l'importance du protocole qui booste plusieurs avantages en faveur des personnes handicapées.

En rappel, le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap (CCPVH) avait organisé également un atelier d'imprégnation sur les mécanismes de renforcement des relations entre les organisations des personnes vivant avec handicap et les institutions du Congo. L'objectif était de renforcer leurs capacités dans le processus de développement, de sensibiliser les leaders aux missions du CCPVH, de favoriser le dialogue des organisations des personnes vivant avec handicap dans leurs relations avec les autorités publiques ainsi que les amener à travailler autrement en adoptant de nouvelles stratégies.