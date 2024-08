Ile Maurice: Allégeance du PMSD et agacement des MSM-ML

David Utile, élu du Mouvement libérateur (ML) et Nazir Junggee, membre du Mouvement socialiste militant (MSM) ont été élus, sans surprise, comme maire et adjoint au maire à Beau-Bassin-Rose-Hill. Cependant, cet exercice s'est déroulé dans un semblant de calme.

Plusieurs élus du gouvernement ont boudé ces élections et d'autres ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas contents. Jay Krishna Choolun, l'ancien adjoint au maire, tout comme son collègue de parti, Ken Fong, n'étaient pas présents. Les conseillers Armand Hungley et Vishwamitra Ramjee n'étaient pas non plus dans la salle du conseil.

«Plus comme dans les années 80»

Toutefois, peu avant le début de la cérémonie, Alain Cerveaux, élu du MSM, a fait entendre sa voix. «Le conseil ne décide rien. Pourquoi dois-je seconder ? Pa kapav ena de lalang. Ce n'est pas le conseil qui décide. Ce n'est plus comme dans les années 80. Pourquoi je dois seconder la motion ? Faites la proposition vous-même», a-t-il laissé entendre avant de se calmer. Mais il n'a pas manqué de lancer cette phrase à un conseiller du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) : «To konn ris lalang?» Toutefois, quand le ministre des Collectivités locales a pris place, il a commercé à murmurer et le conseiller Narendra Boojhawon a tenté de le calmer. Alain Cerveaux a finalement échangé quelques mots avec le ministre. «Avek tou respe. Mo prezant ou mo respe... Li pa korek», a-t-on entendu.

Cependant, quand le moment est venu de proposer le nom d'un conseiller comme maire, c'est ce même Alain Cerveaux qui a proposé le nom de David Utile. Par la suite, un élu de la majorité, Kushna Bissoondial, a proposé le nom de Nazir Junggee comme adjoint au maire mais il y a eu une hésitation à seconder cette motion. C'est finalement David Utile qui l'a soutenue alors qu'Alain Cerveaux était sur le point de le faire. «Sa osi zot ezite», a fait savoir le conseiller du PMSD Arnaud Poinoosawmy.

D'ailleurs, peu après les élections, Alain Cerveaux n'a pas pris de photo avec les nouveaux élus, tout comme le conseiller du MSM, Deoraj Dewee. Cependant, les élus du PMSD, menés par Olivier Barbe, ont rejoint le maire et son adjoint avec d'autres élus du MSM pour une photo. D'ailleurs, plusieurs conseillers ont été surpris qu'après les élections de ces deux élus, ce soit Olivier Barbe qui ait fait un discours pour féliciter David Utile et Nazir Junggee.

«Je tiens à vous féliciter pour votre réélection. Dans une démocratie comme la nôtre, il faut savoir tirer un trait sur le passé et avancer ensemble. Nous avons été élus ensemble pour le bien-être de notre ville. Il faut conjuguer nos efforts pour aller jusqu'à la fin de notre mandat... Le chemin sera parsemé d'embûches semées par des démagogues. Nous pouvons ne pas être d'accord sur certaines choses. Cela démontre que la démocratie est bien vivante, contrairement à ceux qui disent que la démocratie n'existe pas dans les collectivités locales. J'exprime ma gratitude aux deux députés de notre ville, Ivan Collendavelloo et Fazila Jeww-Daureeawoo. Nous resterons fidèles à notre devise, le pays avant tout», a-t-il déclaré. À la fin de son discours, un conseiller a murmuré que c'est rare d'entendre un tel discours d'Olivier Barbe.

Avant le début de la cérémonie, il y a eu une accolade entre Olivier Barbe et David Utile. D'autres conseillers du PMSD l'avaient également félicité, alors que les visages de quelques membres du ML et du MSM laissaient percevoir la déception. Des proches conseillers de la maire démissionnaire, Rajeneedavee Mootoo Caroopen, également élue du MSM, ont également fait savoir qu'ils regrettent qu'elle n'ait pas eu le droit d'intervenir et de faire son bilan.

Ivan Collendevaloo, Joe Lesjongard, Ismael Rawoo et Sandra Mayotte ont assisté à la cérémonie.