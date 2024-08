Afrique: Africa Pay & ID Expo 2024 - Le rendez-vous de la technologie et de l'innovation prévu à Marrakech du 02 au 05 octobre prochain

L'Africa Pay & ID Expo 2024, « l'événement phare » du continent africain dédié aux technologies de paiement, d'e-gouvernement, d'identification et de cybersécurité, se tiendra à Marrakech (Maroc) du 02 au 05 octobre prochain.

Avec plus de 1500 participants attendus et un programme riche de plus de 80 conférences et sessions de formation, les organisateurs de l'événement soutiennent, via un communiqué parvenu à Lejecos, que l'APIDE 2024 offre une plateforme incontournable pour ceux qui souhaitent s'informer, échanger et contribuer à l'évolution numérique de l'Afrique.

Un programme exceptionnel au service de l'innovation

Le communiqué rapporte que les participants auront l'opportunité de découvrir les dernières tendances et innovations à travers des interventions de personnalités de renom telles que Bianca Lopes, experte en Fintech et identité, Michal Polasik, directeur du Centre pour l'économie et la finance numérique à l'Université Nicolas Copernic, et Clément Domingo, figure emblématique de la cybersécurité en Afrique.

A l'en croire, ces échanges promettent de livrer des perspectives inédites sur les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir numérique du continent. Au menu des activités, il est prévu du networking de haut niveau avec des rencontres avec des leaders d'opinion, des décideurs, et des experts venus de toute l'Afrique et d'ailleurs.

Les participants auront également accès exclusif aux innovations en explorant un espace d'exposition de 5000 m2 où seront présentées les technologies les plus avancées du marché.