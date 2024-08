Angola: Les accidents de route font 29 morts en six mois dans la province du Zaire

Mbanza Kongo — Vingt-neuf personnes sont mortes et 197 autres ont été blessées suite aux 126 accidents de la circulation enregistrés de janvier à juin de cette année, dans la province du Zaire, soit une augmentation de 17 accidents par rapport à la même période de 2023.

Se confiant jeudi à l'ANGOP, le porte-parole de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers, Miguel Nsimba Baptista, a souligné que la municipalité de Mbanza Kongo a enregistré le plus grand nombre d'accidents, avec un total de 51, suivie par Soyo avec 23, Nzeto ( 18), Tomboco (17), Cuimba et Nóqui, avec respectivement neuf et huit incidents.

La vitesse excessive, le mauvais état technique des véhicules et le manque de précaution ont été cités comme les principales causes de ces accidents survenus sur les nationales 100, 120 et 210.