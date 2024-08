Maroc: El Jadida - Les stations monoblocs de dessalement d'eau, une réponse audacieuse au déficit hydrique dans les zones rurales

El Jadida — Sur fond de crise hydrique alarmante, des mesures d'urgence ont été déployées conformément aux Hautes directives Royales afin de répondre aux besoins grandissants à l'échelle nationale, y compris dans les zones rurales d'El Jadida.

Dans le cadre de cette réponse audacieuse à la pénurie des ressources en eau, la province d'El Jadida s'est dotée de stations monoblocs de dessalement d'eau de mer et d'une flotte de camions citernes pour distribuer de l'eau potable à la population des zones rurales.

A ce jour, El Jadida compte deux unités de dessalement d'eau de mer déjà opérationnelles en plus de cinq autres en cours de réalisation. S'y ajoutent environ 25 camions citernes destinés à approvisionner en eau potable une population d'environ 70.000 habitants de plusieurs communes.

Selon Mouhcine Moursli, responsable eau potable à la Régie intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et Sidi Bennour (RADEEJ), les stations de Sidi El Abed et de Tnine Chtouka ont été réalisées dans le cadre de la première phase du projet de construction de 40 stations monoblocs au niveau national, lancé par le ministère de l'Intérieur.

Dans une déclaration à la presse lors d'une visite de terrain, il a expliqué que l'unité de dessalement d'eau de Tnine Chtouka est dotée d'un débit de 380 mètres cubes (m3) par jour, tandis que la station de Sidi El Abed produit plus de 780 m3 d'eau par jour.

%

La deuxième phase de ce projet structurant concerne plus de 200 stations monoblocs à l'échelle nationale, a-t-il relevé, précisant que la province d'El Jadida bénéficiera de cinq nouvelles stations dans les communes d'Azemmour, Sidi Ali, Lamharza Essahel, Ouled Aïssa et Ouled Ghanem.

Abordant le processus de dessalement, M. Moursli a fait savoir que le procédé de traitement commence par la collecte de l'eau de mer à partir de forages, suivie d'une opération de prétraitement via des bassins de sable, puis d'une phase de dessalement par osmose inverse, permettant de produire de l'eau potable de haute qualité.

Il a relevé que l'eau potable est stockée dans des réservoirs d'une capacité de 50 mètres cubes, avant d'être fournie aux villages bénéficiaires par camions citernes, au nombre de 25 d'une capacité de 4 à 12 m3.

À ce sujet, El Mouqri El Idrissi, chef de division des collectivités territoriales à la province d'El Jadida, a précisé que la province a reçu, dans une première phase de la part du ministère de l'Intérieur, un total de 25 camions citernes d'un tonnage de 4 à 12 T. Ces camions approvisionnent en eau 146 douars répartis sur 21 communes de la province en proie à la pénurie.

Environ 2.200 mètres cubes d'eau sont distribués quotidiennement, au profit d'environ 70.000 habitants des douars qui souffrent de pénuries d'eau dans les puits ou d'une augmentation de la salinité de l'eau, a-t-il ajouté.

Six nouveaux camions-citernes supplémentaires de grande capacité seront mis à la disposition de la province par le ministère de l'Intérieur, a-t-il poursuivi, précisant que ces nouveaux camions permettront d'augmenter le volume d'eau distribué et d'accroître le nombre de bénéficiaires à 80.000 habitants.

Or, au-delà des efforts déployés en matière d'infrastructures de sécurisation des ressources en eau, la rationalisation de l'usage de l'eau reste incontournable pour faire face aux risques guettant les populations notamment en milieu rural.

Pour M. El Idrissi, les populations souffrant de pénuries d'eau sont plus que jamais conscientes de l'obligation d'adopter les bons réflexes pour préserver les ressources hydriques et lutter contre l'usage excessif de l'eau dans l'irrigation. Il a, dans ce sens, appelé les citoyens et tous les acteurs concernés, dans les villes comme en milieu rural, à préserver cette ressource vitale, car il y va de la sécurité des générations présentes et futures.

Le Maroc, conformément aux Hautes Orientations Royales, a lancé ces dernières années une série de chantiers stratégiques et ambitieux pour l'approvisionnement constant en eau potable pour l'ensemble de la population, tout en satisfaisant les besoins en irrigation.

Parmi ces réalisations figurent l'acquisition de 44 monoblocs de dessalement et de déminéralisation ainsi que le lancement de 219 stations monoblocs pour mobiliser un volume de plus de 70 Mm3/an, en vue de renforcer la sécurisation en eau potable des localités situées en milieu rural. Il s'agit aussi de l'acquisition de 1.209 camions citernes et 9.717 citernes en plastique et la mobilisation d'un budget important pour la location des camions citernes en vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable d'une population avoisinant 3 millions d'habitants située dans des zones rurales touchées par le déficit hydrique.