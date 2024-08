Algérie: Présidentielle - La presse nationale salue le professionnalisme des médias nationaux

Alger — Les titres de la presse nationale se sont intéressés jeudi à la couverture médiatique de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre prochain, saluant le professionnalisme des médias nationaux.

Le quotidien El Moudjahid a consacré son éditorial au "rôle principal de la presse nationale, publique et privée, tous médias confondus, dans la réussite de ce grand rendez-vous politique", notant que "quand bien même les médias nationaux ont assuré, avec professionnalisme et dans un total respect de l'éthique et du cadre juridique et règlementaire."

El Moudjahid a souligné à cet égard, que les trois candidats à la présidentielle, leurs directeurs de campagne ainsi que leurs représentants, "ont été unanimes à reconnaître le mérite des médias nationaux, relevant leur apport appréciable dans la réussite de la campagne électorale".

Le journal a conclu que "cette presse a été à la hauteur de l'événement, prouvant son engagement, son nationalisme et son professionnalisme", ajoutant qu'elle sera toujours au service de l'Algérie, "une Algérie stable, souveraine, unie et conquérante".

Le quotidien E-bourse s'est également intéressé à la couverture médiatique de la campagne, soulignant plutôt que les directions de campagne des candidats à la Présidentielle recourent à l'utilisation massive des réseaux sociaux pour atteindre un maximum de citoyens, au regard des avantages que ces plateformes offrent en termes de rapidité de diffusion et d'interactivité, sans pour autant négliger les médias traditionnels, la combinaison des deux étant le moyen le plus efficace pour toucher les électeurs.

%

Dans le même sillage, La Nation a qualifié les réseaux sociaux d'"acteur majeur", au moment où l'Echo d'Algérie est revenu sur l'appel des candidats qui exhortent les citoyens à "une forte participation au vote pour consolider le front intérieure".

Pour Alger16, "la campagne bat son plein, à moins de dix jours du scrutin", alors que L'Expression a titré sur le grand meeting populaire qu'animera le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, jeudi à Djanet, reprenant par ailleurs, les propos du candidat du Front des forces socialistes, M. Youcef Aouchiche qui s'est engagé à "doubler les recettes fiscales", tandis que le candidat du Mouvement de la société pour la paix, M. Abdelaali Hassani Cherif, s'engage à "autoriser le troc avec les Africains", lors de son meeting à Tamanrasset.

El Watan et La Voie d'Algérie ont repris le communiqué de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) qui a appelé les citoyens à une "large et massive" participation à l'élection présidentielle, soutenant que ce scrutin "historique" permettra de renforcer la stabilité politique, la paix sociale, ainsi que la prospérité économique du pays".

Le quotidien El Badil a relevé que les candidats et leurs représentants continuent de sillonner le pays pour expliquer leurs programmes respectifs, constatant que la campagne enregistre un "grand engouement" de la part des citoyens qui assistent "de plus en plus nombreux aux meetings".

De son côté, El Khabar a barré sa Une avec le titre "Une semaine décisive", précisant que la campagne entame jeudi sa 3e et dernière semaine. La même publication a écrit que les candidats et leurs représentants multiplient leurs appels pour une forte participation des citoyens.

Echaâb a, pour sa part, qualifié la campagne de "propre et intègre", estimant que la dernière semaine s'annonce "intense". Dans le même sens, El Massa a titré sur "la course contre la montre que mènent les candidats", mettant en avant leurs engagement pour "une Algérie nouvelle".