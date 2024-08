Maroc: La Fête du Cinéma - Un nouveau rendez-vous pour les amoureux du septième ART en septembre prochain

Rabat — La Fête du Cinéma s'apprête à conquérir les écrans de toutes les villes et cinémas du Maroc, du 7 au 10 septembre prochain, offrant au grand public une opportunité exceptionnelle de célébrer le septième art sous toutes ses formes. Cet événement d'envergure, initié par le Centre cinématographique marocain (CCM) et la Chambre marocaine des salles de cinéma, orchestré par l'Agence Nelio, marquera sa première édition en proposant un tarif unique de 30 DH par séance dans les différentes salles obscures du pays, rendant ainsi le cinéma accessible à tous, indique un communiqué des organisateurs.

Durant ces quatre jours, le cinéma sera célébré dans 20 salles et multiplexes répartis dans 7 villes du Royaume. Plus de 50 films soigneusement sélectionnés "transporteront les spectateurs à travers un voyage cinématographique riche". En avant-première, le film très attendu Triple A, de la réalisatrice marocaine Jihane El Bahhar sera projeté, offrant aux cinéphiles une chance unique de découvrir ce titre exclusif avant sa sortie officielle, fait savoir la même source.

La Fête du Cinéma 2024 propose également une série de rencontres privilégiées où le public pourra découvrir les coulisses de l'industrie cinématographique en échangeant avec des réalisateurs, des acteurs, et des experts du domaine.

%

Cet événement s'adresse à un public diversifié, allant des étudiants et jeunes amateurs de cinéma aux familles, en passant par les professionnels de l'industrie et les passionnés du septième art, poursuit le communiqué, notant que chacun aura l'occasion d'explorer et d'apprécier le cinéma sous toutes ses facettes, dans une ambiance à la fois festive et accessible.

À travers cette démarche, le Maroc réaffirme son engagement à promouvoir et à valoriser le cinéma, tout en le rendant plus inclusif et accessible à tous.

Soutenue par les exploitants de salles et portée par les cinémas partenaires, cette initiative vise à unir l'ensemble des acteurs du secteur, des institutions aux distributeurs, dans une dynamique collective de promotion et de diffusion de la culture cinématographique, souligne le CCM.

"La Fête du Cinéma se veut être un espace de découverte, de partage, et d'échange autour de la passion pour le cinéma, offrant ainsi au public marocain une expérience cinématographique inédite et mémorable", soulignent les organisateurs.

Cette édition ambitionne de renforcer la place du cinéma dans la culture marocaine, en rendant le septième art plus accessible et en créant des moments de partage et de dialogue entre les différentes générations de spectateurs.

La Fête du Cinéma se veut être une véritable invitation à célébrer ensemble l'amour du cinéma, tout en contribuant activement à l'épanouissement culturel du Royaume, ajoute le communiqué.

Créé en 1944, le CCM joue un rôle crucial dans le paysage cinématographique marocain. Placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le CCM a pour mission principale la réglementation et le soutien de l'industrie cinématographique au Maroc, à savoir la réglementation et le contrôle des secteurs cinématographiques (production, distribution, exploitation), de la production audiovisuelle, le soutien à l'industrie du cinéma, la promotion du cinéma marocain et du Maroc en tant que destination de tournage et l'archivage du patrimoine cinématographique.

La Chambre marocaine des salles de cinéma, en tant qu'association professionnelle, rassemble les exploitants de salles de cinéma, en leur offrant une plateforme pour défendre leurs intérêts communs. Elle agit en tant que porte-parole des exploitants de salles de cinéma auprès des institutions gouvernementales et des autres parties prenantes.