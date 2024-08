Maroc: Ouverture à Yaoundé du 50è Conseil des ministres des AE de l'OCI

Yaoundé — Les travaux de la 50ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) se sont ouverts jeudi dans la capitale camerounaise, Yaoundé, avec la participation du Royaume du Maroc.

Conduite par l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite et représentant permanent auprès de l'OCI, Mustapha Mansouri, la délégation marocaine est composée notamment de l'ambassadeur du Royaume au Cameroun, Mostafa Bouh, du chef de Division des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Abdelali Al-Jahed et du chargé du dossier de l'OCI à la Direction du Machrek, du Golfe et des Organisations Arabes et Islamiques.

A l'ordre du jour de cette session, placée sous le thème "Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI: Instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité", figurent notamment des questions politiques, économiques et sociales, ainsi que les défis auxquels le monde musulman est confronté actuellement. Les participants à la réunion examineront notamment les derniers développements de la question palestinienne, le processus de paix au Moyen-Orient et l'évolution de la situation en Afghanistan et dans la région du Sahel.

Ce conclave de deux jours abordera également les questions liées au désarmement, à la coopération entre l'OCI et les autres organisations et groupements internationaux et régionaux, ainsi que la Déclaration de l'OCI sur les droits de l'homme.

La réunion portera aussi sur les efforts continus dans la lutte contre le terrorisme international, la réforme des Nations unies et l'élargissement du Conseil de Sécurité de l'ONU, l'islamophobie, et la situation des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non membres de l'OCI.

Outre le programme d'action de l'OCI-2025, le Conseil examinera les décisions relatives aux questions humanitaires, juridiques, administratives et financières, scientifiques, technologiques et culturelles. La cérémonie d'ouverture à la question a assisté le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui, a été présidée par le ministre camerounais des relations extérieures. Elle a été marquée par l'élection des membres du Bureau du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, ainsi que passation de la présidence.