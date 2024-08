Congo-Brazzaville: TIC - L'ALC bénéficie d'un don de matériel informatique

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, Léon Juste Ibombo, a mis à la disposition de l'Association des logisticiens du Congo (ALC), le 28 août à Brazzaville, un ensemble de kit informatique qui aidera ladite association dans son initiative de former plus de mille jeunes en conduite intelligente.

Le don de matériel informatique réceptionné par Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas, président de l'ALC et du centre Trainmar, est constitué des ordinateurs, des onduleurs, des unités centrales. « L'ALC a une grande ambition qui est celle de former plus de mille jeunes en conduite intelligente pour leur autonomie, ce qui leur permettra d' accéder facilement à l'emploi. Nous avons été très sensibles et avons décidé d'apporter notre soutien à travers ce geste afin que cette forte ambition se concrétise. Cette modeste contribution vient donc renforcer les capacités de ce projet », a indiqué le ministre Ibombo, donateur.

Satisfait du don, le président de l'ALC, Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas, a fait savoir que ses outils permettront de renforcer le système informatique dédié audit projet de formation ainsi que de résoudre certains problèmes techniques. « Je voudrais donc profiter de l'opportunité pour remercier très sincèrement le ministre des Postes, des Télécommunications, qui a pris l'engagement de soutenir la vision du chef de l'Etat. Le don fait à notre égard viendra pour favoriser le bon déroulement de la formation de ces 1000 jeunes en conduite intelligente lancée à Pointe-Noire, il y a de cela près d'un mois », a-t-il déclaré.

Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas a saisi l'occasion pour signaler que cette initiative va s'étendre dans le reste du pays, à savoir à Brazzaville, Dolise ...

Pour rappel, l'initiative du lancement de cette première phase de formation des jeunes en conduite intelligente constitue une alternative sociale d'accompagnement et d'opérationnalisation du mot d'ordre du président de la République qui a décrété l'année 2024 comme étant l'année de la jeunesse. L'ALC et ses partenaires se sont engagés à former gratuitement 1000 jeunes pour créer des conditions matérielles d'épanouissement de la jeunesse en accélérant le processus d'autonomisation et du plein emploi en vue de redonner à la jeunesse congolaise une identité.

Créée en 2014 dans le but de vulgariser et valoriser les métiers du transport et de la logistique, l'Association des logisticiens du Congo est une plateforme de concertation et d'éveil des logisticiens.