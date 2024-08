Congo-Brazzaville: Vient de paraitre - « Enky II » de Mildred Moukenga

Après le Tome I sorti en juin 2023, l'écrivaine congolaise Mildred Moukenga revient au-devant de la scène littéraire avec la parution du Tome 2 de son roman « Enky ».

Dans la première partie de cette aventure, Mildred Moukenga racontait l'histoire d'une jeune fille, Enky, dont le destin croisera celui d'Imani, un chef d'entreprise accompli, dans des circonstances hasardeuses. Une histoire d'amour naitra entre les deux, mais ce chemin sera parsemé d'embûches. Mais, l'autrice ne dévoilera pas tout au lecteur.

« Effectivement, le Tome I d'Enky s'est terminé par un épilogue qui laissait clairement entrevoir qu'il devrait y avoir une suite. Le Tome 2 est donc la continuité de l'histoire d'Enky et d'Imani, un couple qui vit leurs plus beaux moments contre vents et marées », a fait savoir Mildred Moukenga.

Publié le 23 août par Nyuki éditions et disponible sur Amazon, le Tome 2 du roman Enky s'étend sur 159 pages et compte 42 chapitres. La suite de l'aventure plonge le lectorat dans une saga passionnante d'amour et d'obstacles. Plusieurs thématiques sont abordées, notamment la spiritualité africaine, les rituels de mariage au Congo, l'escroquerie dans les églises, les coups bas dans les milieux professionnels, la manipulation, les turpitudes dans les relations humains et familiales. C'est une histoire qui explore les limites et les différentes facettes de l'Homme.

A en croire Mildred Moukenga, la première présentation de son roman Enky II aura lieu le 5 septembre lors de la rentrée littéraire du Congo et une séance échange-dédicace est également prévue le 12 octobre au siège de Jeunesse et perspectives, à partir de 15h. Elle a poursuivi son propos en confiant que depuis sa sortie l'an dernier, le Tome I se porte très bien.

%

« Il est de plus en plus demandé par les nouveaux lecteurs, car il est préférable de lire le 1 pour mieux savourer et comprendre le 2. Nous avions épuisé notre stock sur le marché de Brazzaville, mais le livre est disponible partout dans le monde sur Amazon. En parallèle, nous oeuvrons à la promotion du nouveau bébé, Enky II. Les dédicaces et présentations se poursuivront jusqu'à la fin de l'année ».

Diplômée en marketing et communication, Mildred a longtemps été passionnée par l'art et l'histoire des peuples africains. C'est donc pour partager cette passion avec un large public et transmettre une partie de l'histoire encore méconnue par la population qu'elle s'est lancée dans la littérature.

« Enky » a été sa première publication. Polyvalente et dynamique, elle est initiatrice de plusieurs activités et programmes dans les domaines culturels, éducatifs et sociaux. Actuellement, elle coordonne le département commercial et relations publiques aux Dépêches de Brazzaville.