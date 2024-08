Afrique: OMS-Afrique - Le nouveau directeur régional prendra ses fonctions en février prochain

Elu directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique (OMS-Afrique), au cours de la 74e session du Comité régional de la structure qui se clôture ce 30 août à Brazzaville, le Dr Faustine Englebert Ndugulile reviendra dans la capitale congolaise où se trouve le siège de cette oragnisation continentale en février 2025 pour prendre ses fonctions et commencer ainsi la mise en oeuvre de son programme de gouvernance.

De nationalité tanzanienne, le Dr Faustine Englebert Ndugulile est né en 1969. Dans son pays, il a assumé, entre autres, les fonctions de ministre des Technologies de l'information et de la Communication de décembre 2020 à septembre 2021. Vice-ministre de la Santé, du Développement local, de la Parité des aînés et des enfants d'octobre 2017 à mai 2020. La liste de ces fonctions n'est pas ici exhaustive. « Un continent africain où chaque individu s'épanouit en jouissant du meilleur état de santé et du plus grand bien-être, grâce à des systèmes de santé accessibles, équitables et durables » est le résumé de sa vision énoncée bien avant son élection.

Cette vision repose essentiellement sur la couverture sanitaire universelle pour étendre la protection financière, supprimer les obstacles à l'accès et améliorer la qualité des soins de santé ; la santé de la mère et de l'enfant, les soins de santé primaire ; l'innovation et la recherche à travers un programme dirigé par l'Afrique et axé sur les priorités locales en matière de santé ; la sécurité sanitaire qui consiste à consolider les capacités de préparation et riposte face aux pandémies...

%

En matière de partenariat, il prévoit encourager la collaboration régionale, établir des alliances solides entre les parties prenantes et plaider pour un appui mondial en faveur du programme de santé de l'Afrique. Le Dr Faustine Englebert Ndugulile cumule une expérience internationale dans le domaine de la santé.

Il a, en effet, été vice-président du Groupe consultatif de l'Union interparlementaire sur la santé de 2023 à aujourd'hui ; membre fondateur des Groupes mondial et africain de lutte contre la tuberculose de 2015 à aujourd'hui ; président du comité consultatif sur la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né et le VIH-sida de l'Union parlementaire internationale de 2015 à 2017, entre autres.