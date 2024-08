Congo-Brazzaville: La Nuit de Brazza - La 2e édition prévue pour le 4 octobre

Organisée par OnyCom, la deuxième édition de "La Nuit de Brazza" se tiendra, le 4 octobre, dans un cadre festif du 144e anniversaire de la ville de Brazzaville.

"La Nuit de Brazza" qu'organisera OnyCom, une agence de communication et de production évènementielle représentée par Norel Obambi en qualité de promoteur événementiel, est une soirée de gala réunissant les acteurs de la culture congolaise, les célébrités et les autorités congolaises, les fans de la musique, de la danse urbaine et traditionnelle, les artistes musiciens, humoristes, danseurs et autres.

Au programme de cette deuxième édition, la projection de l'histoire de la ville de Brazzaville, la prestation musicale, la danse urbaine et traditionnelle, la prestation d'humour, la prestation théâtrale, le défilé de mode : la Sape congolaise, l'animation Deejay, la promotion des marques et produits, la remise des prix meilleurs influenceurs de Brazza et autres. S'agissant de la projection de l'histoire de la ville de Brazzaville, elle est réalisée en collaboration avec le ministère de la Culture et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

La soirée de gala du 4 octobre prochain au pavillon Joséphine, qui s'inscrit dans un cadre festif du 144e anniversaire de la ville de Brazzaville, connaîtra la prestation artistique des groupes et artistes suivants : Extra musica Nouvelle horizon, Tidiane Mario, Elverone Ndinga, Mariusca la slameuse, Makalba Malechek, Paterne Maestro, Mc Baba, Eboloko from Gabon... En prélude à cette soirée, une conférence de presse sera organisée le 9 septembre à Brazzaville.