Sénégal: Lutte contre les MTN - Un officiel invite les acteurs à miser sur l'approche multisectorielle

Dakar — Le directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale, Samba Cor Sarr, a invité, jeudi, les acteurs impliqués dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à miser sur l'approche multisectorielle pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030.

"L'atteinte de ces objectifs fixés d'ici 2030 requiert une approche multisectorielle, inclusive et intelligente avec une collaboration étroite et un engagement de la part des différentes parties prenantes de la lutte contre les MTN", a-t-il déclaré lors d'un symposium sur le thème "S'unir pour accélérer l'élimination durable des MTN".

Selon lui, "la lutte multisectorielle est gage d'une gestion intégrée et durable" des MTN. Elle permettra surtout, à travers le partage de "ressources, d'expertises et de technologies, de renforcer les capacités locales, d'améliorer la résilience des systèmes de santé, et de répondre plus efficacement aux besoins des populations", a-t-il expliqué.

Fort ce constat, le directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale sollicite ainsi une "plus grande collaboration entre les secteurs publics, privé, les universités, instituts de recherche et les organisations non gouvernementales", pour ensemble, "développer de nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic, et de traitement, adaptées aux contextes".

"Si l'approche multisectorielle et l'intégration ne sont pas prises en compte, nous risquons de ne pas être au rendez-vous en 2030", a pour sa part insisté le directeur de la lutte contre la maladie, Mamadou Moustapha Diop.

Revenant sur la situation de ces maladies au Sénégal, Dr Diop a indiqué que "toutes les régions sont touchées par au moins cinq de ces infections", lesquelles, dit-il, peuvent entraîner "des complications redoutables comme la stérilité, le cancer de la vessie, la cécité, les lymphoedèmes, l'hydrocèle, des glomérulonéphrites, une insuffisance rénale et même le décès."

Toutefois, selon lui, "des résultats appréciables ont été obtenus grâce aux efforts faits par le comité multisectoriel mis en place depuis 2021."