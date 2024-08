Sénégal: Secteur des mines - Travailleurs et employeurs invités à cultiver un 'climat de confiance et de respect réciproque'

Mbour — La présidente du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye, a invité les travailleurs et les employeurs du secteur des mines et des industries extractives à cultiver constamment un climat de confiance et de respect réciproque dans leurs relations.

"Je voudrais les [travailleurs et employeurs du secteur des mines et des industries extractives] inviter à cultiver constamment un climat de confiance et de respect réciproque dans [leurs] relations mutuelles pour atteindre les résultats escomptés", a dit Innocence Ntap Ndiaye.

Elle présidait, mardi à Saly (Ouest), un atelier de renforcement de capacités des travailleurs et employeurs du secteur des mines et industries extractives en techniques de dialogue social et négociation collective.

"Il est primordial que vous vous appropriez pleinement et de manière inclusive les vertus du dialogue social et de la négociation collective, dans cette oeuvre commune", a insisté la présidente du HCDS.

Mme Ndiaye a souligné à cet effet que l'institution qu'elle dirige est disposée à aider les différentes parties à parvenir à un dialogue sincère.

"L'objectif du HCDS est de permettre aux acteurs concernés de s'accorder, avec un large consensus, sur un nouveau projet commun de convention collective sectorielle", a-t-elle souligné.