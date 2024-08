Afrique: Signature d'un accord commercial entre les industries nucléaires du Ghana et des Etats-Unis

Lors du Sommet États-Unis/Afrique sur l’énergie nucléaire qui s’est ouvert à Nairobi, au Kenya le 27 août 2024, la signature d’un accord commercial entre les industries nucléaires du Ghana et des Etats-Unis a été effectuée, lit – on dans une note du Département d’état américain rendu public ce 29 août 2024.

En effet, il s’agit de Power Ghana (NPG) et Regnum Technology Group, le développeur américain d’un projet de petit réacteur modulaire (PRM) utilisant la technologie NuScale Power.

Cette importante coopération nucléaire a été faite sous l’observation de la sous-secrétaire d’État au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie Jenkins, à laquelle s’est jointe la sous-secrétaire adjointe du département de l’Énergie des États-Unis, Aleshia Duncan, le vice-ministre ghanéen de l’Énergie, Collins Adomako-Mensah, et la directrice en chef du ministère de l’Énergie du Ghana, Wilhelmina Asamoah,

Selon le document, cet accord commercial entre NPG et Regnum représente une avancée cruciale dans la collaboration entre les industries nucléaires civiles américaine et ghanéenne et témoigne de l’engagement des deux pays à faire progresser les solutions énergétiques propres et durables.

« Le projet de PRM devrait être la pierre angulaire des efforts du Ghana pour améliorer son infrastructure énergétique et ouvrir la voie au déploiement de PRM dans la région » indique la note. Il assure également que cette initiative aidera le Ghana à atteindre ses objectifs énergétiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, créant ainsi un précédent pour les futurs projets énergétiques dans la région.

A en croire la même source, l’accord NPG-Regnum s’appuie sur la coopération nucléaire civile existante entre les États-Unis et le Ghana, notamment dans le cadre du programme FIRST (Fundamental Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology) des États-Unis, qui aide le Ghana à s’établir en tant que plaque tournante régionale et centre d’excellence pour les PRM.

Il ajoute qu’ « en plus de la formation technique, des services consultatifs et des voyages d’étude, le programme FIRST fournit un simulateur de salle de contrôle SMR du centre d’exploration énergétique NuScale (E2) pour servir de centre de formation régional pour les techniciens et les opérateurs d’énergie nucléaire et établit un programme de certification en soudage pour soutenir les emplois et le développement de la chaîne d’approvisionnement dans la région ».

Grâce à cet accent consacré au développement de la main-d’œuvre, le document assure que le Ghana sera en mesure de constituer une main-d’œuvre nucléaire qualifiée conforme aux normes internationales les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaires.

Par conséquent, « les États-Unis s’engagent à soutenir l’utilisation d’une énergie nucléaire propre innovante pour alimenter les efforts mondiaux de décarbonisation et assurer la sécurité énergétique de leurs partenaires dans le monde entier », conclut la note.