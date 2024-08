Cameroun: Bafoussam - 1000 jeunes ont été formés dans le département de la Mifi aux métiers du digital

Une initiative de l'ASPCO, (Association pour la Promotion de la Communication) avec à sa tête monsieur Fosso Orlus.

Ils sont 1000 ayant reçu cette formation aux métiers du numérique dans les trois arrondissements de la ville de Bafoussam et au siège de l'ASPCO entre le 18 juillet et 22 Aout 2024 dernier.

En présence du parrain de ce programme, monsieur Tafam Roger Maire de la ville de Bafoussam, ces jeunes ont reçu chacun son attestation de fin de formation ce jeudi 22 Aout 2024. Attestations signées des Editions Sopie Paris en France, UJ&Communication services au Canada, la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique pour l'Ouest et l'ASPCO elle-même.

Ce dernier a tenu à saluer une fois de plus l'initiative et à encourager l'équipe qui y travaille et a félicité et encouragé ces nombreux jeunes ayant pris part à cette formation. Dans son discours, le promoteur de l'ASPCO n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au maire de la ville pour le soutien indéfectible que celui-ci apporte depuis l'entame de ce projet de grande envergure et dont l'objectif est de former 20000 jeunes à l'horizon 2030 l'a t- il rappelé.