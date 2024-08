Afrique: Éliminatoires CAN-2025 - L'objectif est de travailler sur la progression de l'équipe nationale (Regragui)

Salé — Le sélectionneur de l'équipe du Maroc de football, Walid Regragui a indiqué, jeudi à Salé, que les prochains matches des éliminatoires de la CAN-2025, prévue dans le Royaume, seront l'occasion de tester plusieurs joueurs et de travailler sur la progression de l'équipe.

Le Maroc étant qualifié d'office en tant que pays organisateur, "l'objectif est de voir plusieurs joueurs et profiter de ces matches pour continuer la progression de l'équipe, en prévision de la CAN prévue à domicile", a affirmé Regragui, lors de la conférence de presse tenue à Maâmora (près de Salé), pour dévoiler la liste des 26 joueurs retenus pour les matches face au Gabon et au Lesotho, qui auront lieu, respectivement, les 6 et 9 septembre au Grand stade d'Agadir.

"Je pense surtout à la préparation de la CAN, à donner du temps de jeu à certains éléments, peut-être essayer de nouvelles tactiques. C'est une opportunité de travailler avec plus de confiance et de temps, et avoir des certitudes concernant certains joueurs", a souligné le sélectionneur national.

Abordant les contraintes liées au début de saison, notamment le manque de compétitivité et le mercato qui affecte la concentration des joueurs, Regragui a confié que la liste de septembre a toujours été difficile pour cette raison, évoquant les cas de Nayef Aguerd et Azzeddine Ounahi, convoqués même s'ils ne sont pas encore fixés sur leur situation en club, contrairement à Romain Saïss.

"On espère que la situation d'Aguerd et d'Ounahi va se régler et qu'ils trouvent une solution. Ce sont des joueurs sur lesquels je compte et j'ai voulu leur montrer ma confiance en eux", a-t-il dit.

En revanche, Romain Saïss, dont la situation sportive n'est pas claire, n'a pas été convoqué, "même s'il a fait une bonne préparation". "Je préfère qu'il règle sa situation avec son club et arrange son projet sportif, c'est mieux pour lui", a-t-il expliqué.

Concernant sa relation avec la sélection olympique, médaillée de bronze au JO-2024, Regragui a souligné que depuis le Mondial-2022, un travail de rajeunissement a été lancé, avec un focus sur les U23, qui constituent l'antichambre de l'équipe A.

"On a appris, plus de l'échec de la CAN que du succès du Mondial, qu'il faut avoir un banc de remplaçants fort. Aujourd'hui, grâce au travail de prospection que nous menons, nous avons découvert de plus en plus de jeunes joueurs pour assurer la relève. On a une base de presque 70 joueurs de haut niveau au Maroc et la concurrence au sein de l'équipe nationale est de plus en plus élevée par rapport au passé", s'est-il réjoui.

Il s'agit d'un travail collectif impliquant le président de la Fédération, le Directeur technique national et tous les cadres nationaux, avec comme objectif "que le Maroc gagne", a-t-il affirmé.

A l'issue du tirage au sort, le Maroc, déjà qualifié en sa qualité de pays hôte, a été logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho. La phase finale de la CAN (Maroc-2025) aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.