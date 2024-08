Afrique: Le pays, un leader en matière de protection de l'environnement du continent (ministre congolaise)

Rabat — Le Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, est un pays leader au niveau du continent africain en matière de protection de l'environnement, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo de la République du Congo, Arlette Soudan-Nonault, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo (CCBC).

Dans une déclaration à la presse en marge d'une réunion avec les acteurs nationaux du climat et de l'environnement, Mme Soudan-Nonault a salué les réalisations importantes accomplies par le Maroc dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion des écosystèmes, notamment en matière de développement durable, d'énergie solaire et de protection du littoral.

"Il s'agit de diverses expériences réussies dans le domaine de la transition énergétique qu'il faut saluer et sur lesquelles les Pays africains peuvent capitaliser", a-t-elle noté, faisant part de la détermination de son pays à renforcer la coopération avec le Maroc en la matière et à favoriser l'échange d'expériences et d'expertises.

Dans une allocution à l'ouverture de cette réunion, le Secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Zakaria Hachlaf, a indiqué que le Royaume s'est engagé très tôt et de manière volontariste dans la dynamique de transition climatique, à travers le lancement de diverses initiatives visant à réussir la transition vers une économie verte, résiliente et sobre en carbone à l'horizon 2030.

%

Au niveau continental, M. Hachlaf a mis en avant les progrès accomplis dans le cadre de l'opérationnalisation des trois Commissions Climat, notamment la Commission Climat pour le Bassin du Congo (CCBC) ainsi que de la Commission Climat pour la Région de Sahel (CCRS).

Il a également souligné les avancées considérables réalisées pour leur institutionnalisation d'une part, et d'autre part, pour la mise en place et l'opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo (F2BC), ainsi que la réalisation de l'étude de faisabilité en prélude à l'élaboration et à la mise en oeuvre du Plan d'Investissement Climat (2020-2030) avec un pipeline de près de 300 projets nationaux et régionaux en matière d'adaptation et d'atténuation.

Outre les membres de la délégation accompagnant Mme Soudan-Nonault, cette réunion a connu la participation de représentants des départements ministériels, des deux Chambres du parlement, du secteur privé et de la société civile.

La visite de la ministre congolaise dans le Royaume à la tête d'une délégation de haut niveau, s'inscrit dans le cadre d'une mission officielle effectuée dans les pays de la CCBC qui est l'une des trois commissions climat africaines créées lors du 1er Sommet africain de l'Action en faveur d'une co-émergence continentale, tenu à l'initiative de SM le Roi Mohammed VI, en marge de la COP22 à Marrakech.