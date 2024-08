Les responsables, membres et sympathisants du Mouvement National des ABCdaires se souvient toujours de leur mentor en l'occurrence Me Alioune Badara Cissé dit ABC, ancien Médiateur de la République Partout des récitals de Coran sont organisés à son honneur pour lui rendre hommage.

Également des plateaux de radios et de télés sont initiés pour parler de la vie et de l'oeuvre de l'homme. Les nouvelles autorités gouvernementales sont également invitées à accomplir la promesse faite par l'ancien régime à savoir de construire l'hôpital de niveau qui portera le nom de feu Me Alioune Badara Cissé.

C'est un vibrant hommage que les ABCdaires ont rendu hier, mercredi 28 août à feu Me Alioune Badara Cissé plus connu sous le nom de ABC. « Aujourd'hui 28 août, nous commémorons le 3ème anniversaire de décès de ABC arraché à notre affection un 28 août 2021 », a fait savoir Benoît Sène, Coordonnateur du Mouvement National des ABCDAIRES qui rappelle que des séances de récital du Coran ont été organisées à Saint-Louis, Dakar et dans d'autres localités en faveur du repos de son âme.

« ABC était un homme d'État accompli, imbu de valeurs républicaines. Quelqu'un qui aimait profondément son pays avec beaucoup d'ambitions qui coïncident avec le projet dont le Président Bassirou Diomaye Faye est porteur avec son Premier ministre Ousmane Sonko. C'est la raison pour laquelle nous ses héritiers politiques avons très tôt opté d'adhérer à la Coalition Diomaye Président que nous avons soutenu jusqu'à la victoire éclatante en mars 2024. Maintenant que ABC n'est plus de ce monde, nous souhaitons honorer sa mémoire, car depuis le jour de son décès aucun hommage digne de son rang ne lui a été rendu par l'État sénégalais qu'il a servi jusqu'à son dernier souffle », a-t-il dit.

Il estime qu'ABC ne mérite pas cette ultime trahison de la part du pouvoir sortant pour lequel il s'est tant sacrifié. D'où cet appel solennel qu'ils lancent aux nouvelles autorités gouvernementales en vertu du « Jubbanti » de réhabiliter ABC, de restaurer sa dignité. « Un projet de construction d'un hôpital de niveau 4 a été annoncé par l'ancien régime depuis juillet 2022 pour une durée d'exécution des travaux de 18 mois, mais jusqu'à présent rien, absolument rien !

Ce n'était que du saupoudrage, des promesses de politiques politiciennes. Toutefois nous demandons solennellement à son Excellence Monsieur le Président de la République de poursuivre ce projet, car ABC mérite d'être immortaliser par un édifice public surtout à Saint-Louis sa chère ville natale », a-t-il conclu tout en formulant encore des prières à l'endroit de ce digne fils de Saint-Louis.