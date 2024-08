Sénégal: Mise en oeuvre de la CREC - Le Sneiss renforce les acquis des acteurs

Le Sénégal poursuit la mise en oeuvre de la Communication sur les Risques et l'Engagement Communautaire (Crec). Dans l'optique d'aider les populations à comprendre la situation épidémiologique dans un contexte de Mpox, afin de prendre les mesures de prévention et de protection adaptées, un atelier est ouvert depuis hier, mercredi 28 août sur la question dans la capitale du Rail. Cette rencontre de Thiès est organisée par le Sneiss, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (Oms).

Le Service National de l'Education et de l'Information en Santé (Sneiss), porte la mise en oeuvre de la Communication sur les Risques et l'Engagement Communautaire (Crec). Pour une meilleure compréhension de cet outil et une harmonisation dans les interventions, un atelier s'est ouvert depuis hier, mercredi 28 août 1014, à Thiès, pour trois jours. A cet effet, les acteurs sont d'accord qu'une bonne communication est essentielle dans une intervention d'urgence pour répondre au besoin d'information du public mais aussi de lutter contre la fausse information.

Face à l'émergence et la réémergence de maladies à potentielle épidémique, le Sénégal renforce ainsi sa capacité à faire face surtout avec l'arrivée de la pandémie Mpox (plus connue sous l'appellation de variole du singe), déclaré par le Oms «urgence sanitaire de portée internationale depuis le 14 aout dernier».

Pour le Directeur du Sneiss, Cheikh Sidaty Djimbira, une bonne communication et participation sont des conditions préalables à un engagement communautaire réussi, lorsque survient un événement majeur de santé publique. «Nous avons besoin d'un dialogue plus soutenu et d'une interaction significative avec les personnes que nous servons, afin qu'elles puissent prendre des décisions en connaissance de cause et jouer un rôle actif ou moteur dans l'aide qu'elles reçoivent», a-t-il fait comprendre.

Au Sénégal, pour répondre efficacement au besoin de prise de charge des épidémies et catastrophes sanitaires, un accent particulier est mis sur la Communication sur les Risques et l'Engagement Communautaire (Crec). Une action qui entre dans l'optique d'aider les populations à comprendre la situation épidémiologique afin de prendre les mesures de prévention et de protection adaptées.

«Plusieurs acteurs apportent leur contribution dans la réponse aux urgences de santé publique. Pour mieux faciliter «le travailler ensemble», il est important de disposer, de former les acteurs sur les nouvelles orientations de l'Oms sur la Crec, pour garantir la qualité des interventions en matière de communication en situation d'urgence», a déclaré M. Dijimbira.

Et d'ajouter : «lorsque survient une urgence de santé publique, les populations ont besoin de savoir à quels risques elles sont confrontées et ce qu'elles peuvent faire pour préserver leur santé et leur vie. Des informations précises diffusées tôt, fréquemment, par des canaux auxquels les populations ont confiance et qu'elles utilisent et dans des langues qu'elles comprennent, permettent aux personnes concernées de se protéger, de protéger leur famille et leur communauté des risques sanitaires».