Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Aout2024

Sénégal : Pour la stabilité au Sahel – Le président appelle l’Europe à s’engager davantage

Le président sénégalais Diomaye Faye a appelé jeudi l'Europe à contribuer davantage à la lutte contre l'instabilité au Sahel, lors d'une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a exprimé la volonté d'engagement de son pays dans la région.« La situation au Sahel face au terrorisme nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale, et surtout de l'Europe, aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié », a déclaré M. Faye lors d'une déclaration devant la presse à Dakar. L'organisation régionale Cedeao a nommé en juillet M. Faye médiateur pour un retour en son sein du Mali, du Burkina Faso et du Niger, trois pays en proie au jihadisme et à la violence où des militaires ont pris le pouvoir par la force depuis 2020. M. Sánchez a de son côté salué l'effort de médiation. Le Sahel « revêt une importance stratégique » pour l'Espagne, et « nous souhaitons donc contribuer à sa stabilité et à sa prospérité », a-t-il dit. (Source : Afp)

Cote d’Ivoire : Exercice militaire début septembre- L’Armée ivoirienne forme ses pilotes à l’aviation de combat

L’Armée ivoirienne organise un exercice militaire conjointement avec les Forces françaises en Côte d’Ivoire, du 1er au 3 septembre 2024 dans la région de Gbêkê. Au cours cet exercice militaire, des moyens aériens seront engagés par les deux armées. C’est la précision que fait l’Etat-major général de l’Armée de Côte d’Ivoire via un communiqué publié le jeudi 29 août 2024.Situant le bien-fondé, l’Etat-major général de l’Armée explique que cet entraînement s’inscrit dans le cadre « du renforcement des capacités des pilotes ivoiriens à l’aviation de combat ». De ce fait, l’opération vise à « éprouver l’interopérabilité des moyens globaux de protection de l’espace aérien dans une perspective interalliés ». (Source : fratmat.info)

Afrique du Sud : Fortunes- Johann Rupert, l’ homme le plus riche du continent selon un classement

Sur le podium des personnalités les plus riches du continent africain, le Nigérian Aliko Dangote a été détrôné. C'est en tout cas ce qu'indiquent les données les plus récentes du classement « Bloomberg Billionaires Index ». Et c'est un homme d'affaires sud-africain qui lui est passé devant, en la personne de Johann Rupert, à la tête d'une fortune familiale de 14,3 milliards de dollars. Sa fortune s'est envolée depuis 2020, et il la doit principalement au groupe Richemont, basé en Suisse. Un géant du luxe, qui est notamment propriétaire des marques Cartier et Mont Blanc. Johann Rupert en est le fondateur et actionnaire principal. En Afrique du Sud, l'homme de 74 ans est également à la tête du groupe Remgro, spécialisé dans la gestion d'actifs, et au Luxembourg, de la société Reinet Investments. Quant à Dangoté, Il pèse désormais, selon Bloomberg, moins de 14 milliards de dollars. (Source : Rfi)

Togo : eux Paralympiques 2024- Le pays représenté

Après les Jeux Olympiques, organisés à Paris du 26 juillet au 11 août derniers, le Togo sera également au rendez-vous des Paralympiques. Le pays sera représenté par un para athlète, Séverin Ayao Kansa. Spécialiste du saut en hauteur dans la catégorie T47 (dont le mouvement d’un bras est limité), le Togolais a réussi à se qualifier pour les joutes de Paris grâce à sa médaille d’or obtenue en avril dernier à Marrakech. Mercredi 28 août, l’athlète, soutenu par une délégation, a pris part au traditionnel défilé de la cérémonie d’ouverture des jeux. Pour le sport paralympique togolais en plein essor, il s’agit d’une nouvelle chance de médaille, après les participations de Rio ou de Tokyo. ( Source :alome.com)

Niger : Aides et assistance- Le PNUD fait don de 41 véhicules à Niamey

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de la sécurité publique et de l’administration du territoire, le Commissaire général de police, Abdourahamane Ayouba, a réceptionné, le jeudi 29 août 2024 au Haut Commandement de la Garde Nationale de Niamey, un don de 41 véhicules offerts par le Fonds pour la Stabilisation de la région du Liptako-Gourma du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).Ce don représente un appui logistique de 41 véhicules dont un au profit de la Direction Régionale du Génie Rural de Diffa ; trois au profit des tribunaux de Diffa, de Tchintabaraden-Tillia et de Tillabéri ; quatre véhicules frigorifiques au profit des Directions Régionales de la Santé de Diffa, de Tillabéri et de Tahoua ; trois véhicules frigorifiques au profit des Directions Régionales de l’Élevage de Diffa, de Tahoua et de Tillabéri ; douze véhicules (garage mobile et monocabine) au profit de la Garde Nationale de Tillabéri, Tahoua, et Diffa ; et enfin, dix-huit ambulances au profit des CSI des régions de Tillabéri, Tahoua, et Diffa. (Source : Anp)

Gabon : Conditions de détention de Sylvia et Nourredine Bongo Valentin - Les révélations de leur avocate conseil

Me Gisèle Eyue Bekale, avocate de Sylvia et Nourredine Bongo Valentin, a exprimé de vives inquiétudes concernant les conditions de détention de ses clients, arrêtés après le coup d’État de fin août 2023 au Gabon. Selon l’avocate interrogée par le confrère, le flou entourant leur dossier et les conditions de détention sont préoccupants. L’avocate confie que, malgré une année d’incarcération, elle n’a pu rencontrer ses clients que trois fois, toutes rencontres ayant eu lieu chez le juge d’instruction plutôt qu’à la prison centrale de Libreville. Elle dénonce des conditions de détention « préoccupantes », notamment pour Noureddin Bongo Valentin, qui serait en isolement complet sans possibilité de promenade, de visites, ou même d’appels. Sylvia Bongo Valentin, de son côté, ne recevrait aucune visite ni communication téléphonique. (Source : Gabon Review)

Ghana : Campagne de commercialisation du cacao 2024 – 2025 - Le Cocobod change de stratégie

Au Ghana, le régulateur de la filière cacao finance chaque année depuis 1992/1993 ses achats de fèves auprès des producteurs grâce à un prêt syndiqué. Ce processus habituel ne sera pas reconduit pour le compte de la nouvelle campagne cacaoyère qui débute le 1er septembre prochain. Le Cocobod ne sollicitera finalement pas un prêt syndiqué pour le compte de la campagne cacaoyère 2024/2025, une démarche inédite en 32 ans. C’est ce qu’a annoncé Joseph Aidoo, son directeur général. En lieu et place de l’enveloppe contractée d’ordinaire auprès d’un consortium de prêteurs nationaux et internationaux, le responsable indique que l’institution opterait pour une mobilisation des fonds sur le plan domestique et réfute tout recours à un financement des négociants. Cette hypothèse avait été relayée par Bloomberg qui évoquait alors des négociations du régulateur pour obtenir 500 millions de dollars soit auprès des multinationales en raison des discussions qui patinaient sur le montant de 1,5 milliard de dollars envisagé initialement pour être contracté auprès des banques. (Source : Ecofin)