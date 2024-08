Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Les Diables rouges et les Léopards se préparent pour le défi

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 se profile à l'horizon et les équipes se préparent activement pour les éliminatoires. Le sélectionneur des Diables rouges, Isaac Ngata, a récemment communiqué la liste des joueurs retenus pour affronter le Soudan du Sud et l'Ouganda. Parallèlement, la République démocratique du Congo (RDC) mobilise ses Léopards en vue de leurs confrontations contre la Guinée et l'Éthiopie.

Le 23 août, Isaac Ngata a dévoilé une liste de 26 joueurs représentant le potentiel du Congo, lors d'une conférence de presse tenue au stade Alphonse-Massamba-Débat. Il a souligné que cette sélection constitue un équilibre judicieux. Pour ces affrontements capitaux, le sélectionneur a opté pour des joueurs reconnus par rapport à leur talent et leur résilience, avec l'espoir d'initier la campagne sur une note de confiance maximale.

En défense, la présence des joueurs tels Morgan Poaty et Bryan Passi, associés à de jeunes talents comme Yohan Andzouana, offre une assise défensive rassurante. En outre, la ligne d'attaque, dirigée par Silvère Ganvoula et Gabriel Charpentier, s'annonce prometteuse pour la création d'occasions décisives.

Au milieu, le quatuor composé de Merveil Ndockyt, Fred Dembi, Prince Junior Etou et Antoine Makoumbou apportera une créativité et un équilibre essentiels. Ce secteur de jeu sera déterminant pour la distribution du ballon et la récupération, éléments cruciaux pour dominer le milieu lors des deux premiers matches.

Du côté de la RDC, le sélectionneur Sébastien Desabre a également communiqué sa liste pour les rencontres contre la Guinée et l'Éthiopie. Ces confrontations se dérouleront le 6 septembre à Kinshasa, puis le 9 septembre à Dar-es-Salam, et s'annoncent sous le signe de la détermination.

Avec l'inclusion de Ngal'ayel Mukau et Nathanaël Mbuku, Desabre souhaite introduire du sang nouveau dans l'équipe tout en maintenant des joueurs expérimentés tels que Chancel Mbemba et Yoane Wissa. Cet équilibre entre expérience et jeunesse pourrait constituer un atout précieux pour la RDC dans cette campagne de qualification.

Pour les deux équipes, ces éliminatoires vont au-delà d'une simple qualification ; elles représentent une étape intégrante de la préparation à la CAN 2025, chaque match étant crucial. Les résultats de ces premiers affrontements poseront les bases de la campagne et influenceront le moral des joueurs.

Les supporters congolais aspirent à des performances qui les rapprochent d'un rêve africain. Pour les Diables rouges comme pour les Léopards, l'objectif est clair : se qualifier et se distinguer parmi les grandes nations du football africain.

Les éliminatoires de la CAN 2025 offrent une opportunité pour les Diables rouges et les Léopards de poser les fondements d'un avenir prometteur. La combinaison d'expérience et de jeunesse pourrait s'avérer déterminante pour relever le défi qui les attend dans les jours à venir. Tous les regards seront tournés vers le terrain, dans l'espoir que ces équipes sauront enthousiasmer leurs supporters sur la voie d'une qualification tant désirée pour la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc.