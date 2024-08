Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô qualifiée au second tour préliminaire

Les clubs congolais engagés au premier tour préliminaire des compétitions africaines ont connu des fortunes diverses. L' Association sportive Otohô s'est qualifiée pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe africaine de la Confédération, une étape que l'Athletic Club Léopards de Dolisie n'a pas pu atteindre après son élimination devant les Algériens de C R Belouizdad en ligue des champions.

AS Otohô reste donc l'unique représentant congolais encore en lice. Déjà vainqueurs à la manche aller 2-0, les Congolais ont terminé le boulot le 28 août au stade Alphonse-Massamba-Debat en dominant 15 de Agosto de la Guinée équatoriale 2-1. L 'AS Otohô s'est fait peur puisque l'adversaire avait réussi à refaire une partie de son retard grâce à un somptueux but de Pedro Obambi Mbengono.

Christ Baze Ibata lui a répondu sur penalty transformé à la 44e minute. En ce moment, la confiance a changé de camp. Et l'AS Otohô a profité des quinze premières minutes de la reprise pour obliger le 15 de Agosto de poser les deux genoux à terre grâce à une réalisation de Jacques Ndecket Bowamba.

L'AS Otohô sera reçue au prochain tour par le Mozambicain de Black Bull vainqueur en deux manches d'Alize fort des Comores (7-0 et 4-0). Le match se jouera entre le 13 et 15 septembre et le retour une semaine après à Brazzaville ." Il fallait d'abord se qualifier et voir comment nous pouvons négocier le prochain tour. Nous savons que cette équipe est physique. Il faut faire de la contrebalance.

Il faut rester dans les principes de jeu ", a commenté Barthélémy Ngatsono, le coach d'AS Otohô. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la phase de groupe. L'entraîneur de l'AS Otohô a, par ailleurs, insisté sur la préparation. "Certainement si on avait fait des matches de préparation, on devrait découvrir ces failles et les corriger. Si on peut avoir trois matches de préparation, ce serait bien et l'équipe va changer", a-t-il souligné.