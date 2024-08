Congo-Brazzaville: Éducation - Le BEM Brazzaville présente son programme académique

Le directeur général de BEM Brazzaville, Ahmadou Diakité, a animé le 24 août dans la ville capitale une séance au cours de laquelle il a présenté au public congolais l'école de management et ses programmes, à savoir BEM Business school, bachelor master1 et 2, ses écoles partenaires avec l'appui de la Fondation africaine pour l'éducation.

Bachelor international management dispose d'un programme généraliste aux grandes fonctions de l'entreprise comme stratégie, un système d'information, une pédagogie innovante et personnalisée tournée vers l'entrepreneuriat, l'action et l'innovation, une formation académique et pratique solide dans les matières de gestion d'entreprise et dans un environnement académique international de haut niveau, un accent mis sur les langues: l'anglais et le chinois, un programme spécifique de développement personnel pour renforcer les savoir-être et les attitudes professionnelles.

Il met également au service des étudiants un corps professoral et des intervenants professionnels issus d'un environnement multiculturel ; un programme international sur deux ans à Brazzaville avec une possibilité de poursuivre des études sur deux ou trois ans dans une des universités partenaires en Europe.

En master gestion (bac+5), il enseigne un programme reconnu par le Cames ; une pédagogie innovante tournée vers le learning by doing, soit apprendre par la pratique. Il a une forte ouverture internationale pour permettre aux étudiants d'échanger pendant un semestre dans l'une des universités partenaires dans des pays comme la France, la Belgique, la chine, le Ghana, le Maroc et le Canada, et un accompagnement durant tout le processus de mobilité, un accent mis sur les langues à raison de deux langues obligatoires, à savoir l'anglais et le chinois, un coaching individuel et de groupe pour renforcer les soft skills que sont les savoirs et attitudes professionnelles, « un career center » pour l'accompagnement vers l'insertion professionnelle et bien d'autres.

"BEM est une très grande école qui s'est implantée en République du Congo, une école internationale reconnue et qui a des grands partenaires dont la mobilité joue un rôle extrêmement important", a déclaré Ahmadou DiakIte, directeur général BEM Brazzaville au cours de son interview accordée à la presse.

Mazaba Stephane, ayant participé à cet échange, a indiqué qu'il est très content et félicite la grande dame visionnaire de ce concept émergent. "Je suis très ravi de découvrir certains modules des formations qui sont des outils techniques semblables au goût du jour. Actuellement, lorsque nous parlons de management, il y a plusieurs aspects. Et je suis très ravi de découvrir encore d'autres modules des formations", a-t-il martelé. Notons que l'école BEM met à la disposition du public des programmes adaptés aux réalités actuelles et au monde d'aujourd'hui.