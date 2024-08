Congo-Brazzaville: Secteur privé - Un accord entre le gouvernement et le Congrès des chefs d'entreprise du pays

La ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, Paul Nestor Mouandzibi Ndinga, ont signé le 29 août à Brazzaville un protocole d'accord visant, de manière globale, à une synergie pour le développement des PME.

Pour Paul Nestor Mouandzibi Ndinga, l'accord de partenariat conclu entre les deux entités illustre l'importance du partenariat public-privé pour stimuler l'innovation, la croissance et la création d'emplois. « Je crois fermement que le partenariat transcende la simple collaboration, il symbolise notre engagement à renforcer les capacités des PME et des artisans, à les préparer à prospérer sur la scène mondiale et à construire une économie silencieuse face aux défis du 21e siècle. Aussi, ce protocole marque un tournant décisif vers un développement économique inclusif et durable. C'est le début d'une action concrète, une synergie qui, j'en suis sûr, portera des fruits durables pour notre pays », a-t-il déclaré.

A en croire le secrétaire du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, Marius Mavoungou, ce protocole d'accord entre dans le cadre des missions dudit congrès car étant un groupe patronal, il est très important pour ces derniers de maintenir le dialogue public-privé. « Nous avons mis en place une série de missions avec des ministères. La signature de ce jour est un premier pas et cela a été fait avec le ministère des PME. Cela nous permet d'entrer dans leur cellule stratégique de réflexion sur des questions protectionnistes pour pouvoir valoriser le made in Congo à l'exportation, assister le ministère dans ses démarches, dans ses recherches de partenariat d'affaires. C'est, en gros, travailler en synergie », a-t-il fait savoir.

Marius Mavoungou a également signifié que cet accord sera bénéfique non seulement pour le Congrès, mais aussi pour les entrepreneurs locaux car, a-t-il dit, il est question de valoriser le contenu local. « Ce partenariat est vraiment une ouverture d'opportunité en termes techniques, financiers, de support industriel, car nous devons aller vers l'industrialisation », a-t-il signifié.

La ministre chargée des PME s'est réjouie de ce partenariat. Elle a également rappelé que le rôle des pouvoirs publics est d'accompagner, de faciliter, de s'assurer que la vision du chef de l'Etat est mise en oeuvre tout en répondant aux besoins des entrepreneurs pour que ceux-ci puissent évoluer. « Je suis heureuse de voir tout ce que vous faites, le dynamisme du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, et je ne peux que vous en féliciter.

Je sais qu'on peut beaucoup faire avec ce partenariat que nous venons de sceller, qui favorisera un dialogue permanent, des échanges permanents entre vous et nous afin que nous, en tant que pouvoirs publics, vous accompagnons face aux difficultés auxquelles vous faites face pour ainsi rendre cet espace que nous avons dans notre pays, une terre agréable et propice à l'entrepreneuriat déjà. Aussi, dans les perspectives, nous avons des grandes activités que nous ne pourrons pas réaliser sans vous », a souligné la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

Elle a, par la même occasion, annoncé la reprise bientôt du concept « Les vendredis de l'entreprise », cadre d'échange entre porteurs de projet, entrepreneurs, investisseurs, patronat et pouvoirs publics initié par la tutelle.