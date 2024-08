Algérie: FP/SEVE - Signature d'une convention sur l'accompagnement des femmes entrepreneures

Alger — Une convention a été signée, jeudi à Alger, entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et l'Association des femmes algériennes cheffes d'entreprises (SEVE) pour accompagner les femmes entrepreneurs par la formation et renforcer leur participation au développement.

La convention a été signée par le directeur des finances et des moyens au ministère, Aissa Brahimi, et la présidente de l'Association des femmes algériennes chefs d'entreprises, Saadi Chahrazad, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi.

A cette occasion, le ministre a rappelé les mesures prises dans le secteur de la formation professionnelle (FP) pour offrir aux femmes des opportunités de formation et de qualification à même de leur permettre de participer activement au développement, à l'instar des dispositifs de formation destinés à la femme rurale et à la femme au foyer.

Après avoir affirmé que le secteur veillait à accompagner les femmes entrepreneures par la formation dans plusieurs spécialités, avec l'introduction de la thématique de l'entrepreneuriat dans les programmes du secteur, le ministre a qualifié cette convention de "nouveau jalon" qui s'ajoute aux efforts de l'Etat dans ce domaine.

Pour sa part, Mme Saadi a souligné l'importance de cette convention de coopération qui vise, a-t-elle dit, à coordonner les efforts entre le secteur de la formation professionnelle et l'association en vue de renforcer l'accompagnement assuré aux stagiaires et aux diplômées de la formation professionnelle en mettant en avant le rôle de l'entrepreneuriat et en encourageant la création de microentreprises et de start-up.