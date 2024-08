Algérie: Présidentielle - Les candidats insistent sur l'enjeu crucial de l'élection du 7 septembre

Alger — Les candidats à la présidentielle du 7 septembre ont insisté, jeudi au 15e jour de la campagne électorale, sur le caractère crucial du scrutin, soulignant l'importance d'une large mobilisation des citoyens afin de faire face aux enjeux socio-économiques du pays.

Depuis Oum El Bouaghi où il a animé un meeting populaire, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youssef Aouchiche, a affirmé que la participation à cette échéance électorale constitue un devoir national, appelant les citoyens à choisir "le programme qui défend les intérêts supérieurs du pays".

Il a indiqué s'être présenté à cette élection présidentielle avec "un projet visant à asseoir l'Etat démocratique et social rêvé par les Chouhada", invitant les citoyens à participer massivement à ce rendez-vous électoral.

Le candidat du FFS s'est également engagé à "renforcer la solidarité et l'entraide sociales envers les catégories vulnérables".

De son côté, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé, lors d'un meeting à Djanet, à tout mettre en oeuvre pour la concrétisation de projets dans les régions du sud dans tous les domaines, notamment des projets de jeunes, si le peuple lui renouvèle sa confiance à cette échéance.

%

Mettant en avant le rôle des habitants de Djanet, à l'instar des autres régions du sud, dans la protection de la patrie, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a assuré qu'il s'engage, s'il est réélu, à "tenir une réunion du Gouvernement à Djanet pour recueillir toutes les revendications de ses habitants, comme ce fut le cas ces dernières années à Khenchela, Tissemsilt et Tindouf".

Il s'est aussi engagé à "ouvrir des postes frontaliers avec le Niger et la Libye, pays frères" et à "créer des zones franches", estimant que "la forte production enregistrée aujourd'hui par l'Algérie dans plusieurs domaines, dont l'industrie pharmaceutique, l'électroménager et les industries de transformation", lui permet de commercialiser ses produits dans les pays voisins.

Abdelmadjid Tebboune s'est, par ailleurs, engagé à "développer le tourisme saharien, notamment à Djanet, par l'octroi de nombreuses facilités", soulignant que Djanet "jouit d'un fort potentiel de développement dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et des services".

Il a réitéré, par la même occasion, son engagement à "demeurer fidèle au serment des vaillants Chouhada et Moudjahidine", assurant qu'il continuera à défendre les peuples tout en appelant les citoyens à "aller massivement aux urnes le 7 septembre prochain pour lui renouveler leur confiance et lui permettre de poursuivre les réalisations".

Par ailleurs, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a indiqué, depuis la wilaya d'El Oued, qu'il "choisira des wilayas connues pour leur dynamisme industriel, agricole et commercial afin de les transformer en pôles économiques, à l'instar de ce qui se fait au niveau mondial."

Hassani Cherif s'est engagé, dans ce contexte, à œuvrer pour "le soutien des régions sahariennes à vocation agricole, sur lesquelles repose l'objectif de l'autosuffisance alimentaire", à travers "la mise en place des conditions nécessaires pour soutenir l'investissement dans ce domaine et encourager les jeunes à s'y engager, en leur accordant les facilités et les incitations appropriées, tout en procédant à lever les entraves bureaucratiques".

Après avoir affirmé que son programme qui représente une opportunité pour toutes les catégories sociales, vise à "concrétiser une réforme globale et profonde dans tous les domaines".

Le candidat du MSP a réitéré également sa détermination à réformer l'administration et favoriser le développement local, appelant les citoyens à participer massivement aux prochaines élections présidentielles qu'il a qualifiées de cruciales et décisives et à se rendre aux urnes le 7 septembre pour le soutenir.